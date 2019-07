Creeaza povesti si adormi usor

Daca nu te numeri printre cei care adorm imediat ce pun capul pe perna, e posibil ca aceasta metoda sa-ti fie de ajutor.Foloseste-ti imaginatia si creeaza povesti. Astfel iti vei lua gandul de la problemele de pestezi si te vei elibera de stres intr-un mod simpatic si creativ. Si, cine stie, poate pe parcursul acestui proces vei gasi si solutii pentru proiectele personale.Iata ce trebuie sa faci:Inchide lumina in camera si opreste orice sursa de zgomot.Intinde-te in pat si inchide ochii.In timp ce stai intins in pat, incearca sa iti imaginezi o scena.Creeaza un personaj. Poti alege ca acesta sa fie om, animal sau, de ce nu, un extraterestru. Totul este sa fii creativ.Acum imagineaza-ti ce face personajul . Daca ai creat doua personaje, atunci pot imagina si o conversatie.In timp ce iti imaginezi povestea, vei ajunge intr-un punct in care vei pierde sirul povestii. Mintea ta va intra in stadiul de somn.Pentru noptile in care nu reusesti sa inchizi un ochi, iti recomandam gama BienDormir. Bazate exclusiv pe extracte naturale standardizate, atent selectionate pentru a conferi un somn liniștit si odihnitor, produsele din gama BienDormir induc somnul in mod natural, oferindu-i organismului tau o stare de calm si relaxare. In plus, la trezire nu apare starea de somnolenta reziduala specifica somnului indus de medicamentele de sinteza. Daca insomnia te viziteaza din cand in cand, atunci iti recomandam. Prin combinatia de extract uscat de passiflora, mac californian și melatonina, contribuie la reducerea timpului necesar pentru a adormi și la atenuarea tulburarilor de somn. Poti lua o capsula pe seara daca lucrezi pe timp de noapte sau in conditii de iluminare artificiala, daca schimba fusul orar, ai o perioada super incarcata sau te confrunti cu o oboseala cronica. De asemenea, BienDormir Forte este recomandat și persoanelor varstnice, la care secretia fiziologica de melatonina este redusa.In cazul in care insomnia ta este cronica, iti recomandam. Prin continutul sau de extract uscat de valeriana, passiflora şi mac californian, produce o stare de relaxare necesara instalarii somnului, imbunatatește calitatea acestuia, asigurand functionarea organismului in conditii optime. Bien Dormir Rapid vine in sprijinul persoanelor care au tulburari ale duratei și calitatii somului, insomnii cauzate de starile de neliniște, stres sau tensiune nervoasa.