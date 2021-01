Cum remediezi dereglarile de somn

Un somn odihnitor este foarte important pentru starea de bine si de sanatate a fiecaruia dintre noi. Totusi ce putem face atunci cand nu ne putem bucura de efectele binefacatoare ale somnului? Exista numerosi factori care pot cauza dereglari ale somnului, printre care bolile cronice, precum artrita, fibromialgia sau astmul, tulburarile psihice, de exemplu, depresia si anxietatea, tulburarile hormonale, inclusiv cele care apar odata cu menstruatia, sau problemele care tin de alimentatie sau de mediul inconjurator.Daca nu suferi de probleme de sanatate care crezi ca ar putea sa se manifeste prin tulburari ale somnului si crezi ca problemele tale se datoreaza in principal stresului sau factorilor externi, iata cateva sfaturi care te pot ajuta sa te odihnesti mai bine.Pentru a te bucura din plin de un somn odihnitor, trebuie sa stii ca este foarte important sa iti creezi o rutina. Primul pas in acest sens consta in a te trezi in fiecare zi la aceeasi ora, inclusiv in weekend. Acest lucru te va ajuta la setarea ceasului natural al corpului, adica la reglarea ritmul circadian, unul dintre principalele moduri in care corpul gestioneaza somnul. Pentru a obtine mai multe informatii despre calitatea somnului tau, astfel incat sa-ti poti crea un program de somn personalizat, te poti folosi de un smartwatch . Aplicatiile disponibile pentru aceste dispozitive dotate cu senzori speciali iti pot spune, printre altele, de cate ore de somn profund beneficiezi in fiecare noapte si in ce intervale.Activitatea fizica, chiar si cea moderata ca intensitate, din timpul zilei te poate ajuta sa iti imbunatatesti calitatea somnului pe timp de noapte, sa reduci nivelul de stres si sa iti imbunatatesti starea de spirit. Chiar daca nu poti merge la sala, poti face miscare in aer liber sau chiar la tine in sufragerie urmarind unul dintre miile de videoclipuri disponibile gratuit pe internet.Stresul te poate face sa te simti obosita psihic, fara ca acest lucru sa aiba vreo legatura cu starea fizica. Totusi, in astfel de situatii e bine sa apelezi la activitati care te energizeaza sau care te relaxeaza. Daca ai probleme cu somnul, incearca sa eviti sa iti petreci prea mult timp in pat sau sa apelezi la sieste lungi. Daca simti nevoia sa dormi in timpul zilei, pune-ti alarma de trezire dupa maxim 30 de minute.Daca suferi de tulburari ale somnului, dupa ora 15.00 este bine sa eviti alimentele si bauturile energizante, cum ar fi cafeaua, ceaiul verde si cel negru, ciocolata, produsele cu cacao sau bauturile alcoolice si cele pe baza de cofeina. Chiar daca ai impresia ca alcoolul te ajuta sa adormi mai repede, cauzeaza alte tipuri de probleme in organism care nu favorizeaza o odihna de buna calitate.Daca ai probleme cu somnul sau pur si simplu vrei sa te bucuri de un somn mai odihnitor, evita sa adormi in fata televizorului sau cu tableta sau telefonul in mana. Lumina emanata de astfel de dispozitive stimuleaza starea de veghe, inhiband hormonii somnului. Cu cel putin o ora inainte de culcare, privilegiaza activitati care te relaxeaza. Poti sa citesti, sa colorezi carti speciale pentru adulti, sa faci yoga sau exercitii de respiratie. Este foarte important sa iti oferi relaxarea de care ai nevoie pentru a-i transmite organismului ca poate iesi din starea de vigilenta si se poate pregati pentru odihna binemeritata.