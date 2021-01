Cum sa te bucuri de un somn odihnitor

Un somn bun in timpul noptii este la fel de important ca exercitiile fizice regulate si o dieta sanatoasa. Studiile au aratat ca o calitate slaba a somnului are efecte negative imediate asupra hormonilor si functiilor cerebrale. Mai mult decat atat, poate fi cauza cresterii in greutate si a imbolnavirilor.La polul opus, un somn odihnitor favorizeaza adoptarea unor obiceiuri alimentare sanatoase, implementarea unui program de activitati benefice, cresterea nivelului de performanta si dezvoltarea unui stil de viata sanatos.In ultimii ani, atat calitatea, cat si cantitatea somnului au scazut si tot mai multi oameni nu au parte de odihna optima. In timpul noptii, adultii au nevoie de cel putin opt ore de somn.Iata cateva masuri pe care le poti lua pentru a imbunatati calitatea somnului in timpul noptii:Confortul este important in multe aspecte ale vietii, inclusiv in ceea ce priveste odihna. Pentru a te bucura de un somn bun, creeaza-ti un spatiu de odihna confortabil. Foloseste lenjerie de calitate, din materiale moi, placute la atingere. Alege o saltea care sa poata fi ajustata conform nevoilor tale si o perna conceputa pentru a se adapta oricarei pozitii de dormit. Este foarte important ca in timpul noptii corpul sa se relaxeze, de aceea atat salteaua, cat si perna trebuie sa iti sustina coloana vertebrala in pozitia naturala, sa fie confortabile si flexibile.Organismul uman functioneaza dupa un „ceas natural“, numit ritm circadian, care afecteaza ritmul organismului uman si influenteaza somnul. Ceasul intern este localizat in partea din creier numita hipotalamus, care este conectata de fotoreceptorii din tot corpul, printre care si retina. Acestia sunt responsabili de sincronizarea ceasului intern cu lumina pe care o absorbi in timpul zilei.Expunerea la lumina naturala sau la lumina alba te ajuta sa iti mentii ritmul circadian sanatos. Ai mai multa energie in timpul zilei si te poti bucura de un somn odihnitor si de durata in timpul noptii. Un studiu realizat de cercetatorii de la Cornell University a aratat ca, in cazul persoanelor care sufera de insomnie, calitatea somnului in timpul noptii s-a imbunatatit semnificativ dupa expunerea la lumina puternica in timpul zilei.Pe de alta parte, este important sa reduci expunerea la lumina in timpul noptii. Lumina albastra, provenita de la dispozitivele electronice, poate afecta calitatea somnului.Un alt factor care poate afecta calitatea somnului este alimentatia. Oamenii de stiinta au realizat mai multe studii in privinta obiceiurilor de consum alimentar inainte de a merge la culcare. O cercetare arata ca o gustare bogata in carbohidrati, consumata cu patru ore inainte de a merge la culcare, i-a ajutat pe oameni sa adoarma mai repede. Este important sa nu mananci aproape de ora de culcare, ci sa lasi sa treaca cel putin doua ore intre cele doua activitati. Pe de alta parte, consumul de alcool poate afecta calitatea somnului, in aceeasi masura in care cafeaua joaca un rol important in procesul de odihna.Sursa foto: fizkes/ Shutterstock