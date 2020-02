Somnul ghidat - terapia miraculoasa marca Bodhie Vik

Fie ca te zvarcolesti in pat toata noaptea sau pur si simplu iti este foarte greu sa adormi, insomnia trebuie tratata. Chiar daca pare una dintre cele mai banale si comune afectiuni intalnita in Europa zilelor noastre, specialistii recomanda o serie de tehnici la care putem recurge fara rezerve.Inainte sa apelam la tot soiul de medicamente care ne promit inducerea somnului, ideal ar fi sa testam metode eficiente si fara posibile efecte adverse - meditatie ghidata, sunete naturale sau relaxare progresiva. Bodhie Vik, unul dintre cei mai cunoscuti traineri internationali in meditatie, iti propune o sesiune de somn ghidat, terapie pe care o foloseste cu succes alaturi de altele in cadrul programului de detox-yoga „”, program cu care a ajutat pana in prezent mii de persoane de pe tot globul pamantesc. Una dintre vedetele autohtone, seduse de eficienta acestui program, este cunoscuta creatoare de moda Sonia Trifan.Adepta unui stil de viata sanatos, vegetariana convinsa de aproape un deceniu, Sonia se alatura cu bucurie si incredere demersului lui Bodhie Vik: „Chiar daca nu am vorbit despre stilul meu de viata si despre tehnicile la care recurg de ani de zile pentru a mentine un stil de viata sanatos si pentru a fi in echilibru si in armonie cu mine insami si cu tot ceea ce ma inconjoara, sunt decisa sa o fac de acum incolo. Spun asta pentru ca sunt constienta ca tot mai multe persoane au nevoie in iuresul in care traim de o busola, de mentorii potriviti, de metode eficiente prin care sa reusim sa traim viata cu bucurie, in cea mai buna varianta a noastra. Despre miracolele lui Bodhie Vik am auzit in urma cu aproximativ doi ani, cand o buna prietena de-a mea a mers la un program de-al lui in India. Mi-a parut rau ca nu am putut merge si eu, iar acum sunt extrem de fericita ca acest specialist vine in tara noastra. Atat de fericita, incat m-am decis sa lansez pentru prima data in cariera mea colectia „hainute comode si de efect pentru orice femeie activa, moderna, care este preocupata atat de sanatatea trupului, cat si a mintii. Lansarea acestei colectii va avea loc in cadrul evenimentului „pe 14 martie”, declara frumoasa creatoare de moda.- Mintea are trei parti numite mintea constienta, mintea subconstienta si mintea inconstienta. Majoritatea oamenilor ruleaza implicit inconstientul, inconstientul fiind una dintre cele mai mari descoperiri in psihologie de catre Sigmund Freud. Acesta spune ca mare parte dintre problemele noastre sunt inradacinate in inconstient. Printr-o indrumare adecvata a unui maestru, oamenii pot fi ghidati sa scoata la suprafata, adica in partea constienta a mintii, si sa elimine toate blocajele, fobiile si traumele.Prin procesul ghidat de somn, terapeutul rearanjeaza modele de gandire, ajutand oamenii sa-si restabileasca echilibrul dintre minte, corp si psihic. Efectele unei astfel de sesiuni sunt miraculoase – vorbim despre eliminarea stresului, stimularea sistemului imunitar, lucrul cu mecanica corpului, libertatea emotionala, tratamentul pentru insomnie, anxietate si depresie si chiar si obezitate.- Durata procesului de somn ghidat este de doar 60 de minute, dar pregatirea dureaza mult, deoarece trebuie eliminat stresul. Cum eliminam stresul? Prin mai multe ore de yoga, de miscari dinamice, vindecare sonora si exercitii de respiratie. Pentru toate acestea este necesara o imersiune de 48 pana la 168 de ore. Imersiunea este ceea ce numim retragere in care va cufundati complet in procesul de eliminare a stresului si toxinelor emotionale. Pana la etapa somnului ghidat vom folosi alte tipuri de tehnici puternice timp de 48 de ore, care inlocuiesc cu succes un antrenament de 72 de ore.este un Life coaching și NLP Coaching, motivational speaker, un performer absolut expert în meditație, originar din India.a transformat mii de vieti in ultimii 9 ani prin coaching privat, training corporativ, ateliere de grup si retrageri.Metodologia lui atinge culmea succesului si aduce invatatura intr-un mod cat mai simplu si direct, gratie mix-ului de cunostinte in psihologie, stilului modern de predare si intelepciunii stravechi. Este un model/ manechin cunoscut in lumea modei, un antreprenor si un comerciant de succes pe piata de valori. Dupa o serie de evenimente care i-au schimbat viata, pierderea tatalui la o varsta frageda fiind unul dintre ele, acesta a depasit o depresie pe termen lung si a decis sa mearga pe o cale noua – acea cale prin care sa ajute oamenii sa gaseasca o viata semnificativa si pasionala.Instruit în cadrul mai multor scoli de referinta, dintre care amintim Institutul de yoga din Los Angeles California, Manastirea Dalai Lama, NLP Coaching Academy din India Bangalore, Yogic și știință holistică la Parmarth Niketan ashram în Rishikesh (capitala lumii Yoga) din India,te provoaca sa te cobori in tine si sa te scuturi de orice balast, sa te vindeci, sa te iubesti si sa te pretuiesti exact cum iubesti fiecare clipa care-ti trezeste toate simturile, devenind rezervor nesecat de bucurie.Despreeste despre cum sa descoperi si sa experimentezi adevarata ta personalitate si potentialul tau adevarat, care in esenta sunt pure si conectate la un camp de posibilitati infinite. Pe masura ce te trezesti si descoperi cine esti cu adevarat, vei putea sa-ti proiectezi in mod constient destinul si sa traiesti o viata implinita si plina de iubire.Gratie acestui program vei implenta adanc in toate structurile tale vindecarea si bucuria de a fi! Pentru ca o calatorie in India, leaganul culturii fericirii, este costisitoare, Bodhie Vik aduce India la tine! Programul, sustinut cu succes in multe tari din toata lumea, implica spatii pentru retragere, decelerare si constientizare de sine, vindecare totala la nivel mental si sufletesc prin diferite instrumente / metode (prelegeri, ateliere, discutii, meditatie, somn ghidat, miscare și muzica). Pentru prima data in Romania, programul se desfasoara in perioada 13 – 15 martie in Satul Prunilor, intr-un spatiu idilic din imprejurimile Bucurestiului, intr-o atmosfera de contemplare si liniste, acolo unde poti trai pe deplin sentimentul intim de comunitate cu semenii tai si de comuniune cu natura.