1 din 2 femei se confrunta cu infectie urinara cel putin o data in viata

Infectia urinara este una dintre cele mai des intalnite probleme de sanatate care apare in special la femei, peste 50% dintre acestea suferind cel putin o data in viata de infectie urinara.In peste 80% din cazuri, infectia este provocata de bacteria) si poate afecta orice parte a sistemului urinar, adica rinichi, uretra si vezica. De cele mai multe ori, infectia urinara afecteaza vezica si uretra, dar daca este neglijata, ea poate ajunge la rinichi si poate provoca pielonefrita sau infectia tractului urinar superior.Asadar, in functie de zona afectata, infectiile urinare pot fi clasificate astfel:– este cel mai frecvent tip de infectie urinara care apare in special la femei si care reprezinta o inflamatie a vezicii urinare cauzata de bacteria– este o inflamatie a uretrei care apare de obicei la barbati, insa poate afecta si femeile. Este cauzata de agenti patogeni precum Chlamydia si gonococul, care se transmit usor prin contact sexual neprotejat.- este o inflamatie la nivelul rinichilor, cauzata de o cistita netratata la timp.- Bea apa suficienta, aproximativ 2 litri pe zi.- Urineaza frecvent, atunci cand simti nevoia, nu amana momentul.- Goleste-ti vezica dupa fiecare act sexual, pentru ca e posibil ca unele bacterii sa fi fost impinse in uretra.- Spala zona intima cu sapunuri sau geluri delicate, create special pentru aceasta parte a corpului.- Dupa ce mergi la toaleta, sterge-te dinspre vagin spre anus, pentru ca bacteriile din zona anala sa nu ajunga in vagin sau uretra.Daca simti nevoia sa urinezi frecvent, uneori chiar dupa ce tocmai ti-ai golit vezica, daca urina are un aspect tulbure si un miros puternic, este posibil sa te fi ales cu o cistita.