10 alimente de evitat daca ai tensiunea arteriala ridicata

Sunt scazute in calorii, ceea ce e bine, dar sunt incarcate cu sodiu. O muratura medie (de aprox. 10 cm) poate avea in jur de 570 mg de sodiu. Asta este mai mult de o treime din limita maxima de sodiu zilnica de 2300 mg!Este considerata adesea o mancare usoara care te calmeaza, dar ar trebui defapt se te ingrijorezi avand in vedere ca o singura portie contine 880 mg de sare.Este scazuta in calorii si merge foarte bine cu niste carnati, nu? Jumatate de cana de varza acra are, intr-adevar, numai 13 calorii dar este de evitat deoarece are peste 460 mg de sodiu.