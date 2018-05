10 alimente pe care sa nu le mananci niciodata pe stomacul gol

Potrivit unei analize realizate de Colegiul American de Cardiologie si Obezitate, este recomandat ca in meniul zilnica sa introducem cat mai multe legume si sa evita zaharurile si sa reducem consumul de alimente procesate.De asemenea, trebuie retinut faptul ca unele alimente, oricat de sanatoase ar fi, nu trebuie consumate niciodata pe stomacul gol. Iata care sunt acestea:Deși există o dietă numită Dietă cu banane de dimineață, care promovează consumul uneia sau mai multor banane pentru micul dejun și nimic altceva, consumarea acestor fructe pe stomacul gol nu este o idee buna. Este adevărat că bananele sunt pline de potasiu, fibre și magneziu, dar sunt și ele acide și conțin mult zahăr. Consumul de alimente acide pe stomacul gol poate provoca probleme în intestine și duc la un plus de zahăr in organism dimineața, fapt ce iti poate da stari de somnolenta si lipsa de energie pentru cateva ore. Daca totusi doresti sa mananci banane la micul dejun este indicat sa le combini cu alte alimente.În ciuda ideii că iaurtul cu fructe pentru micul dejun este sănătos și ajuta la scăderea în greutate, nu toate iaurturile sunt o opțiune bună. Iaurturile disponibile pe piață sunt pline de zaharuri adăugate, chiar si cele 0%. Pentru a compensa pierderea grăsimii în iaurtul fără grăsimi, se adaugă un îndulcitor artificial. În cele din urmă, nu toate iaurturile conțin suficientă proteină. Cea mai sigură opțiune ar fi sa consumi iaurt simplu în stil grecesc și să-l îndulcesti cu miere sau fructe.Ovăzul este o opțiune foarte sănătoasă pentru micul dejun, deoarece ovazul este bogat în fibre, vitamine, proteine ​​și nu conține gluten. Cu toate acestea, pachetele instant de ovăz au mult adaos de zahăr, sare și coloranți artificiali. Dacă într-adevăr nu ai timp să pregatesti un mix de ovaz natural si alegi unul dim magazin trebuie sa acorzi atenție conservanților și conținutului de fibre.Deși legumele sunt în general sănătoase, consumarea acestora pe stomacul gol poate provoca iritații și poate duce chiar la apariția gazelor, a balonării și a durerii abdominale. Unul dintre motive sunt fibrele insolubile conținute în cele mai multe verdeturi, care ar trebui să fie evitate în special de persoanele cu probleme de digestie.Roșiile sunt bogate în vitamine, cu conținut scăzut de calorii și nutritive. Cu toate acestea, rosiile nu ar trebui să fie consumate pe stomacul gol, deoarece acestea pot provoca dureri de stomac și disconfort general. Similar cu unele legume verzi, tomatele conțin astringente solubile, provocând o reacție cu acidul gastric.Consumul de citrice pe stomacul gol ar trebui evitat de persoanele diagnosticate cu diabet sau de cei care au stomacul sensibile. Fructele foarte acide, cum ar fi portocalele, lămâile, limeul și grepfrutul, pot interacționa negativ cu sucurile digestive și pot provoca iritații, arsuri la stomac și probleme gastrice. În plus, fructele cu conținut ridicat de carbohidrați pot crește concentrațiile de zahăr dimineața, care pot fi periculoase pentru diabetici.Băuturile răcoritoare de orice tip pe stomacul gol pot provoca iritații ale stomacului și intestinelor. Nu trebuie consumate bauturile reci si carbogazoase deoarece produc balonare și o senzație generală de disconfort în stomac. Este recomandat sa bei un pahar cu apă caldă dimineața înainte de a lua micul dejun, deoarece îmbunătățește digestia, circulația și ajută la scăderea în greutate.Deși perele sunt o gustare în general sănătoasă, plină de vitamine, potasiu și au un conținut scăzut de calorii, este recomandat să le eviti la micul dejun. Perele conțin fibre brute care pot deteriora mucoasele delicate ale stomacului atunci când sunt consumate pe stomacul gol. Este valabil mai ales pentru perele tari. Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să evitați cu desăvârșire perele. De fapt, unele studii arată că persoanele care mănâncă pere sunt mai puțin susceptibile de a deveni obezi și tind să aibă o dietă mai bună de calitate.Un castron de cereale poate fi o masă rapida si usoara la micul dejun, dar cantitatea mare de zahăr și carbohidrații rafinați pe care le contin pot face foarte mult rau. Deși se simte la început senzatia de satietate, cerealele cresc nivelul de zahăr din sânge și de insulină. Cateva ore mai tarziu, vei simti nevoia de o noua gustare pe masura ce glicemia glicemia scade.Nu este nimic în neregulă sa bei smoothie-uri, insa de cele mai multe ori, lichidul tău poate ajunge să fie prea scăzut în calorii și proteine, deoarece conține numai carbohidrați - majoritatea fiind din zahăr. Pentru a rezolva această problemă, evita îndulcirea acestora si cauta modalități de a adăuga proteine ​​și grăsimi, cum ar fi iaurtul sau avocado.