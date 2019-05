Asadar, 10 greseli cu prezervativul pe care sa nu le faci:Intotdeauna verifica eticheta inainte de a cumpara prezervativele. Cel mai bine este sa alegi produsele din latex intrucat au o rata cu 50% mai mica sa se rupa sau sa scape in timpul actului sexual. In cazul in care esti alergic la latex, poti incerca prezervativul din poliuretan, care sunt la fel de bune in prevenirea infectiei cu HIV insa pot sa alunece mai usor. Si intotdeauna asigura-te ca prezervativul are un mic rezervor, nu toate au. De asemenea, verifica data de expirare. Mai mult, daca ti-ai cumparat mai multe pachete, fii atent unde le depozitezi intrucat caldura are un efect negativ asupra lor. Mai ales in cazul prezervativelor de latex care sunt lubrifiate cu spermicid.Folosirea unor lubrifianti pe baza de ulei pot dubla rata de esec comparativ cu utilizarea lubrifiantilor recomandati, pe baza de apa. Unii cercetatori, sugereaza ca prezervativele culubrifianti bogati in glicol pot afecta tesutul epitelial in timpul partidelor de sex.Potrivit unui studiu realizat de catre Universitatea Emory, 13% dintre barbatii chestionati au realizat ca le-a alunecat prezervativul de pe penis in timpul sexului. Alt studiu a aratat ca 21% dintre barbatii care au participat la sondaj nu folosesc deloc prezervativ din cauza faptului ca sunt prea stramte. In ambele cazuri marimea este cauza problemelor.Prezervativul se scoate din ambalaj si, exact asa cum este, se deruleaza de-a lungul penisului. Nu derula in totalitate prezervativul dupa ce l-ai scos din ambalaj, inainte sa il aplici pe penis. Invata cum sa folosesti corect prezervativul pentru a nu avea probleme mai tarziu.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.