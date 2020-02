10 metode de contraceptie. Argumente pro si contra

Iata cateva dintre cele mai des utilizate metode de contraceptie si ce plusuri si minusuri au fiecare.Pro: Sunt 99% eficiente in protejarea impotriva unei sarcini nedorite, daca sunt luate in jurul aceleiasi ore. Sunt utile si in reglarea ciclului menstrual si in diminuarea bufeurilor.Contra: Nu sunt recomandate fumatoarelor si femeilor peste 35 de ani. Estrogenul poate duce la aparitia cheagurilor de sange. Daca suferi de migrene, ar fi bine sa renunti la aceste piluleintrucat pot da dureri foarte mari de cap.Pro: Aceasta pilula nu contine estrogen si este mai sigura pentru fumatoare, diabetice si persoanele cardiace. De asemenea, poate fi folosita de mamele care alapteaza, intrucat nu reducecantitatea de lapte.Contra: Ar fi bine sa o eviti daca esti sigura ca nu o poti lua fix la aceeasi ora, in fiecare zi. Daca ai intarziat sa o iei mai mult de 3 ore, foloseste si alte metode contraceptive.Pro: Inelul este realizat din plastic flexibil care elibereaza estrogen si progestativ, exact ca opilula contraceptiva. Se introduce in vagin pentru 3 saptamani, apoi o saptamana se scoate pentrua avea ciclu normal.Contra: Inelul nu ar trebui folosit de femeile fumatoare, de cele care au probleme cu coagularea sangelui sau cele care au cancer.Pro: Este realizata din cauciuc si are forma unei cupole. Diafragma previne inaintarea spermei catre ovul, pentru ca se asaza la intrarea spre colul uterin si se folosesc intotdeauna spermicide.Diafragma se fixeaza in cabinetul ginecologic, sub supraveghere medicala.Contra: Diafragma nu poate fi folosita daca ai fluctuatii de greutate, intrucat isi pierde eficacitatea. Diafragma poate duce la infectii urinare. De asemenea, daca suferi de sindromulsocului toxic, ar trebui sa eviti utilizarea diafragmei.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.