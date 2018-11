10 obiceiuri care te vor face o persoana mai calma

Probabil ca esti invidios pe acesti oameni si ai vrea ca si tu sa fii la fel insa nu stii ce ar trebui sa faci, intrucat majoritatea prietenilor tau sunt si se comporta exact ca tine. Adevarul este capersoanele cu adevarat calm sunt o specie rara si exotica de la care ai o multime de invatat in special in ceea ce priveste comportamentul si atitudinea lor. Adopta stilul lor de a privi lumea si vei deveni si tu asemeni lor: un expert la gestionarea cu succes a stresului si frustrarilor zilnice inerente.Oamenii calmi merg zilnic mult pe jos indiferent ca trebuie sa se intalneasca cu un prieten aflat la 3 kilometri distanta, sa cumpere ceva de la magazinul din celalalt capat al strazii, sau pur si simplu ies la plimbare cu cainele. Asa ar trebui sa faci si tu. Da-te jos din autobuz si tramvai cu o statie mai devreme si mergi pe jos. Acest exercitiu simplu te ajuta sa iti limpezesti creierul si este obligatoriu pentru obtinerea serenitatii.Ei par ca au tot timpul din lume la dispozitie. Atunci cand trebuie sa ajunga la o intalnire pleaca mult mai devreme asa ca nu sunt niciodata pe fuga. In cazul in care se intampla ceva, fie reprogrameaza intalnirea, ori cand ajung se scuza cu gratie. Graba distruge pacea si, in acelasi timp, nu are niciun fel de valoare. Fii decis sa renunti odata pentru totdeauna la graba.Somn suficient, nutritie de calitate si sport sunt activitati nenegociabile pentru ei. Din punctul lor de vedere sunt esentiale si nu sunt sacrificate pentru un termen limita sau pentru orice altceva. Fadin ele fundatia vietii tale si vei avea o sansa mare sa obtii implinirea dupa care tanjesti.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.