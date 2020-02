Creierul uman este un mecansim complex, miraculos, dar de multe ori, modul cum il folosim, poate transforma creierul nostru, in cel mai mare dusman.Iata 10 piedici pe care ti le pune creierul.De multe ori, mintea ne face sa credem ca nu suntem fericiti din cauza a ceva. Din cauza sotului, din cauza parintilor, sau a altei persoane din viata noastra. Aruncam invinuiri in jur, fara sa ne gandim deloc. De fapt, chiar noi insine suntem cei responsabili pentru vietile noastre si nu cei din jur. Trebuie sa invatam sa ne asumam responsabilitatea pentru sentimentele noastre, pentru situatia in care suntem. A ne asuma responsabilitatea pentru ceea ce simtim, fara a-i mai invinui pe ceilalti, este primul pas catre fericirea adevarata.Mintile noastre reusesc sa ne pacaleasca ca vom fi fericiti cand vom ajunge intr-un anume punct, atunci cand vom arata intr-un anume fel, atunci cand vom avea un anume job, sau orice altceva. Nimic nu este mai gresit decat a ne conditiona fericirea in felul acesta. Da, atunci cand atingem anumite tinte, ne vom simti fericiti, dar doar pe moment. Cei care isi doresc un confort emotional care sa fie de mai lunga durata, trebuie sa constientizeze ca dorintele sunt un suvoi nesfarsit, pe care nu il vom opri niciodata si ca nu doar indeplinirea lor ne va face fericiti.A crede asa ceva este ca si cand ti-ai da voie in cadere libera. Viata este o calatorie cu schimbari constante. Pe unele le putem controla si pe altele nu. A rezista schimbarilor sau a incerca sa controlezi schimbarile care survin in viata este auto-distructiv. Din pacate, noi oamenii care ne dorim perfectiunea, nu suntem echipati cu astfel de notiuni care sa ne defineasca lumea ca ansamblu de transformari. Schimbarea este normala, este naturala. A fi adaptabili este foarte important pentru starea noastra generala de bineMintile noastre sunt descurajate si deziluzionate chiar atunci cand succesul se afla dupa colt. Perseverenta este insa, foarte importanta pentru a obtine fericirea. Nu iti lasa mintea sa te pacaleasca ca sa renunti! Nu stii niciodata care sunt darurile zilei de maine. Poate, pentru a-ti indeplini un vis, nu iti mai trebuie decat o zi.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.