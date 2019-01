10 secrete ale persoanelor care nu se imbolnavesc niciodata

Persoanele care nu se imbolnavesc au niste obiceiuri, pe care le respecta cu strictete si astfel ajung sa aiba o viata sanatoasa si indelungata. Iata cateva secrete ale acestora:Numeroase cercetari au aratat ca persoanele care dorm 8 ore sau mai mult pe noapte sunt de trei ori mai puțin susceptibili de a constracta o răceală. Noaptea se repara corpul si isi regleaza hormonii de stres care ne pot face mai sensibili la infectii.Un meniu plin cu alimente bogate în antioxidanți cum ar fi cartofii dulci (beta-caroten), citricele și ardeii grași (vitamina C), migdalele (vitamina E), strugurii roșii sau vinul roșu (resveratrol) ajuta la regenerarea celulelor afectate în lupta cu germenii si bacteriile.Potrivit unui studiu realizat de Academia Națională de Științe a Statelor Unite, oamenii produc trei ori mai multe interferoni (proteine ​​puternice care distrug invadatorii virali la contact) în cazul în care consumă zilnic câte 20 de ceai negru - probabil pentru că acest tip de ceai este natural in antioxidanti, spune Pamela Peeke, MPH, un profesor asistent de medicina la Universitatea din Maryland. Deci, dacă doriți să ocoliți boala, săriți cafeaua dimineața și începeți ziua cu ceai negru.Iesi la o întâlnire cu un prieten - în special dacă ai probleme acasa sau la serviciu, sugerează o cercetare publicata in revista Psychological Science. Persoanele care au "sprijin social" atunci când se confruntă cu o situație de stres au fost mai puțin susceptibile de a se îmbolnăvi dacă sunt expuse la un virus rece - și îmbrățișarea a sporit beneficiul imunității.Potrivit lui Ron Eccles, director al Centrului Cold Comun de la Universitatea din Cardiff din Marea Britanie, mentinerea picioarelor calde este foarte importanta in timpul gripei si sezonului rece. De ce? Picioarele reci transmit crierului sa isi tau sa isi conserve caldura corporala, ceea ce inseamna ca corpul tau va incepe sa reduca fluxul de sange in zone care pierd rapid caldura, explica medicul. Astfel, scăderea fluxului sanguin înseamnă mai puține celule albe si vulnerabilitate in fata infectiilor.Bacteriile bune pot spori sistemul imunitar, deci este recomandat sa iei un supliment probiotic - care conține bacterii utile - în timpul sezonului rece și al gripei. Dacă doresti sa renunti la suplimente alimentare, consuma mai multe alimente fermentate, cum ar fi varză sau iaurt.Un studiu a aratat că meditația sau exercițiul consolidează funcția imună, potrivit cercetării din revista PLOS ONE. Incearca clase de yoga care combină yoga ușoară cu respirație profundă și meditație.Nu trebuie sa exagerezi cu spălarea mâinilor. Poti insa reduce aparitia unei boli cu 16% până la 50% dacă iti amintesti ca mainile trebuie spalate inainte de a manca, după prepararea alimentelor și după strănut sau tuse.Nu, nu toată ziua, doar 30 de minute. Cercetătorii de la Universitatea din Carnegie Mellon din Pittsburgh au descoperit că o pauză scurtă poate reduce riscul de apariție a bolilor cu până la 80%. "Hormonii de stres cortizol și adrenalină încetinesc celulele albe din sânge, făcându-le să ucidă mai greu virușii", spune Carrie Demers, MD, director medical al Centrului Total de Sănătate din Honesdale, Pennsylvania. "Dar o pauză distractivă, care te ajuta sa te relaxezi, scutește adrenalina și cortizolul în câteva minute, permițând sistemului imunitar să atace agresiv invadatorii".Este greu să eviți frecarea ochilor dimineața, dar evitarea acestui obicei te-ar putea feri de o răceală urâtă, potrivit unui studiu publicat în Jurnalul de Sănătate Ocupațională din 2013, care a constatat că atingerea feței marestecu 41% sansele de a dezvolta infectarea cailor respiratorii superioare.