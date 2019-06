10 secrete despre capuse pe care trebuie sa le stii! Afla cum sa eviti sa fii muscat

Unitatile sanitare de urgenta pentru copii vor primi protocolul ce a fost elaborat de catre medicii specialisti din cadrul Institutului National deboli infectioase Matei Bals.Protocolul explică modalitatea de indepartare/extragere completa a capusei, chirurgical chiar daca este nevoie, curatarea zonei, precum si profilaxia cu antibiotic. Masuri de prevenire a expunerii la capuse Protocolul realizat de specialistii de la „Matei Bals” include si cateva recomandari de prevenire a muscaturilor de capuse.Astfel: se evita zonele cu iarba, arbusti, paduri, in care espunerea la capuse este foarte mare se recomanda purtarea de haine de culoare deschisa, pentru ca insectele sa fie cat mai vizibile,inclusiv capusele se recomanda aplicarea de spray-uri impotriva insectelor (inclusiv a capuselor) se recomanda verificarea atenta a hainelor, bagajelor si a corpului la intoarcerea din drumetii. se recomanda protejarea animalelor de companie cu produse recomandate de catre medicul veterinar impotriva insectelor (inclusiv a capuselor)Capusele prefera soarecii, insa daca nu sunt suficient de multi, oamenii pot fi si ei la fel de „gustosi”.In fotografii capusele par uriase. In realitate, insa, sunt foarte foarte mici. Capusele au patru stadii de dezvoltare, de la ou, larva, nimfa si adult. Nimfele abia daca ating dimensiunea bobului de mac, iar adultii pe cea a unui bob de susan. Doar cand sunt satule sunt gigantice.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

