10 semne pe care le transmite corpul inaintea unui atac de cord

Indentificarea acestor semne si intervenirea precoce poate face diferenta intre viata si moarte. Iata care sunt cele mai frecvente simptome ale unui atac de cord:Durerea de atac de cord este adesea caracterizata ca fiind o durere ce se intinde asupra bratului stang. Aceasta durere apare frecvent la barbati. La femei insa, durerea poate aparea adesea in zona maxilarului, in partea stanga inferioara.Incordarea musculara si durerea la nivelul umerilor sau la nivelul spatelui superior, fara o lovitura initiala, poate fi un semn al unui atac de cord silentios, conform American Heart Association.Atacurile cardiace silentoase au putine sau niciun simptom de recunoscut. Sunt la fel de periculoase ca atacurile de cord care au simptome clare.Primul simptom al unui atac de cord este presiunea inconfortanila sau durerea in centrul pieptului. Acest disconfort poate aparea in reprize si dureaza mai mult de cateva minute simultan.Durerea de atac de cord poate aparea in mai multe zone ale corpului, nu numai in piept. Aceasta poate aparea in zona spatelui, umerilor, bratelor, gatului sau maxilarului. Cand o artera este blocata, poate declansa nervii din inima si poate aparea durerea. Avand in vedere ca nervul este conectat nu numai la inima, ci si la creier, piept abdomen si gat, se poate resimti durere si in alte zone ale corpului.Ameteala poate sa apara din mai multe motive: lipsa ape, nemancatul sau ridicarea brusca de pe scaun. Ameteala asociata insa cu durerea toracica si pauza in respiratie pot fi un semn al scaderii volumului de sange si o scadere a tensiunii arteriale ce poate duce la un atac de cord.Oboseala aparuta dupa o noapte de nesomn sau o zi stresanta este normala. Femeile care se simt insa obosite mereu pot suferi un atac de cord. La ele, oboseala continua poate sa apara cu o luna inainte de a face un atac de cord.Conform Stoney Brook Medicine, simptomele gastrice precum stomacul deranjat sau varsaturile pot aparea sin cauza faptului ca inima si alte zone ale corpului nu primesc suficient sange.Cu exceptia cazului in care este vorba despre menopauza sau daca ai facut exercitii fizice, transpiratia brusca si excesiva poate fi un semn precoce al unui atac de cord. In timpul unui atac de corp, sistemul nervos activeaza un raspuns de lupta care se poate traduce prin transpiratie.Atunci cand inima nu are o alimentare optima de sange, in corp se pot produce multe dezechilibre. Conform Stoney Brook Medicine, inima incepe sa devina iritabila atunci cand ii lipseste sangele cu nutrienti, ceea ce poate duce la senzatia de palpitatii cardiace.Urcatul pe scari nu ar trebui sa fie o activitate obositoare si nici nu ar trebui sa produca scurtari ale respiratiei. Chiar daca aceste simptome nu indica clar ca ai putea suferi un atac de cord, ar putea fi un semn ca inima nu functioneaza cum trebuie.