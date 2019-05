12 obiceiuri care DISTRUG creierul uman. Elimina-le IMEDIAT din rutina ta!

Iata 12 obiceiuri care distrug creierul uman. Scapa IMEDIAT de ele!Gandirea este cel mai bun antrenament al creierului. Gandeste-te la diverse lucruri, analizeaza, scrie, exploreaza, antreneaza-ti curiozitate, astfel incat creierul sa lucreze si sa fie intotdeauna proaspat. Daca nu-ti folosesti creierul, acesta isi micsoreaza marimea, ca orice muschi.Persoanele care nu mananca dimineata au un nivel foarte scazut al glicemiei, ceea ce inseamna ca la creier nu ajung suficienti nutrienti. Cu timpul, absenta micului dejun duce la degenerareacreierului. Creierul utilizeaza cea mai mare cantitate de energie in comparatie cu oricare alt organ din corpul uman si “mananca” aproximativ 20% din glucoza din organism.Creierul foloseste doua treimi din aceasta energie pentru ca neuronii sa trimita semnalele electrice in restul corpului, iar cealalta treime pentru mentenanta celulara. Daca nu mananci micul dejun, creierul intra in deficit energetic si va fi din ce in ce mai putin receptiv la stimuli.Nici extrema cealalta in care mananci foarte mult nu este sanatoasa pentru organism in general si pentru creier in special. Si asta pentru ca elementele care sunt in plus si nu sunt folosite de catreorganism incep sa se depuna pe artere, ingrosandu-le si astfel sangele nu va mai circula corespunzator. Iar un creier neoxigenat este un creier fara putere.Mai multe studii au facut o legatura directa intre obezitate si dementa. De asemenea, cu cat mananci mai multe alimente fara nutirenti esentiali, cu atat iti vei “infometa” mai tare creierul.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.