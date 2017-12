19 lucruri de care trebuie sa scapi in 2018 daca vrei sa iti mearga bine

Nu ne mai despart multe zile pana in anul 2018, asa ca ese un moment la bilantului, dar si al initiativelor. Este momentul sa scapi de lucruile materiale inutile, dar si pentru o curatenie sufleteasca. Astfel, vei intra plina de energie in noul an.Scapa de toate gandurile negative care nu iti dau pace, pentru ca nu te lasa sa vezi partea buna a lucrurilor.Alunga teama de necunoscut, fii gata pentru o experienta noua.Ai teancuri peste teancuri de reviste? Este momentul sa faci o selectie si sa le pastrezi doar pe cele cu adevarat importante.Incearca sa indepartezi oamenii negativi din viata ta.Nu te mai compara cu alte persoane. Traieste-ti viata dupa bunul plac.Nu mai incerca sa ii faci pe toti cei din jurul tau fericiti. Pana la urma, fericirea fiecarei persoane depinde de cum si-o face.Incearca sa nu te mai critici si sa te accepti asa cum esti. Invata sa te iubesti si sa te apreciezi mai mult.Fa-ti timp sa iti faci ordine in casuta de e-mail.Scapa de obiceiul de a te mai plange si foloseste-ti energia pentru a crea ceva constructiv.Scapa de lucrurile inutile din casa: de cate ori ai spus ca vei arunca lucrurile de care nu mai ai nevoie, insa nu ai facut asta? Este momentul ca pana la noaptea dintre ani sa faci ordine si sa arunci toate lucrurile inutile din casa: de la obiecte de mobilier, pana la vase si imbracaminte.Elibereaza-te de sentimentele de vinovatie pe care le ai, cereti iertare persoanelor carora le-ai gresit.Alunga regretele, nu mai este loc de tanguieli. Fii gata sa acepti viata exact asa cum este.Scapa de trecut si incepe sa traiesti in prezent.Ai adunat o colectie de carti impresionanta, insa mereu amani momentul ca sa incepi sa citesti? Este timpul sa iti pui ordine in proritati si sa incluzi cititul in primele obiceiuri pe care le vei avea in anul urmator.Nu mai lasa gandurile negative sa iti stapaneasca mintea. Elibereaza-te de ele si incepe sa devii o persoana optimista.Nu iti mai face griji in legatura cu orice.Nu mai amana niciodata nimic si nu mai astepta momentul potrivit. Pentru ca s-ar putea sa pierzi trenul.Nu mai spune ca nu esti pregatita pentru un lucru sau ca nu esti destul de buna pentru a te implica intr-un nou proiect.Nu te mai indoi de capaciatile tale.