3 metode eficiente pentru a elimina grasimea abdominala

Grasimea depusa in zona abdomenului este inestetica si nesanatoasa si nu este doar rezultatul inaintarii in varsta, ci si al unui cerc vicios: excesul de greutate, sedentarismul si acumularea de tesut adipos din diverse cauze biologice. Din fericire, aceasta problema nu este una grava. Iata cateva sfaturi pe care le poti folosi zilnic pentru a scapa de ea.Organismul uman stocheaza mai multe tipuri de grasime: alba, bruna si bej. Cea alba, care se gaseste inclusiv in jurul taliei, este cea care predomina. Rolul sau principal este de a stoca excesul de energie pentru o utilizare ulterioara, in momentele in care organismul este privat de hrana. De asemenea, genereaza hormoni care protejeaza de diabetul de tipul 2, dar ne si opreste sa mancam atunci cand atingem senzatia de satietate, pentru a ne mentine la o greutate normala. Grasimea bruna se gaseste in principal in zona gatului. In loc sa stocheze energie, aceasta o arde, ceea ce creeaza caldura. Pe masura ce inaintezi in varsta, nivelul sau scade. Grasimea bej, ca si cea alba, arde caloriile mai degraba decat sa le stocheze.Zonele unde se afla aceste tipuri de grasime conteaza, spun specialistii. Grasimea din zona abdomenului inconjoara si organele interne, cum ar fi ficatul si intestinele, si este ingrijoratoare pentru organism. Ea determina o productie de substante chimice inflamatorii si alte molecule care pot creste riscul de boli de inima, hepatice ori diabet. In schimb, grasimea de pe brate, picioare ori solduri stocheaza energie fara a dauna sanatatii. Pentru a elimina grasimea alba, ai la dispozitie mai multe metode, de la o anumita alimentatie la remodelare corporala si sport.Curele de slabire nu te ajuta numai sa reduci din tesutul adipos, ci si din masa musculara. Pe de alta parte, exercitiile fizice de intensitate mare nu te ajuta sa arzi grasimile, ci mai mult glucidele consumate. Cheia eliminarii surplusului de grasime abdominala este combinarea mai multor metode:Mai multe tehnici propuse de clinicile care se ocupa de remodelare corporala pot fi utile pentru arderea grasimilor din zona abdomenului. De exemplu, aparatele pentru terapie cu vibratie si infrarosii faciliteaza drenajul limfatic, imbunatatesc circulatia si tonifiaza musculatura. Tehnologia antigravitationala cu vacuum ori aparatele de masaj special concepute pentru remodelare corporala pot fi utile in eliminarea tesutului adipos abdominal. Vorbeste cu un specialist pentru a decide care sunt cele mai bune metode pentru tine.Sportul este esential pentru eliminarea activa a grasimilor. Mai multe studii au aratat ca ponderea lipidelor in consumul caloric este mai mare cu cat intensitatea activitatii fizice este mai mica. Fa mai degraba exercitii pentru tonifierea musculaturii decat antrenament cardio. Fa sport regulat, minimum 30 de minute. Antrenamentul de forta te ajuta sa construiesti muschi, care vor inlocui grasimea corporala. De asemenea, daca nu ai o rutina de exercitii stabilita, mersul pe jos este o buna modalitate de a arde grasimile din zona abdomenului. Mergi pe jos timp de o ora, macar de trei ori pe saptamana, daca nu poti zilnic, si transforma aceasta activitate intr-un obicei pe termen lung.Alimentele care contin multe fibre, precum painea integrala, ovazul, legumele, fructele, leguminoasele si semintele de chia sunt satioase, deci ajuta la incetinirea digestiei, implicit la pierderea in greutate si la reducerea tesutului adipos. De asemenea, sunt recomandate grasimile sanatoase, mononesaturate si polinesaturate. Sursele de astfel de grasimi sunt uleiul de masline, nucile, avocado, pestele gras si ouale. Nu in ultimul rand, proteinele te ajuta sa cresti masa musculara in timp ce elimini grasimea corporala. Alege proteine de buna calitate, din carne alba, peste si oua.Sursa foto: Clinica Eliade