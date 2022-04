3 remedii naturale pentru durerea de gat

Durerea în gât este un simptom relativ comun care poate apărea fără un motiv aparent, dar care este adesea legat de apariția unei răceli sau a unei gripe.Deși este foarte important să vă odihniți și să vă mențineți o hidratare adecvată, există, de asemenea, unele remedii naturale care pot fi folosite pentru a atenua disconfortul, în special în cazurile mai ușoare. Cu toate acestea, dacă durerea de gât nu se ameliorează cu aceste remedii sau dacă este foarte intensă, durează mai mult de 1 săptămână sau împiedică persoana să mănânce, este recomandat să consultați un medic pentru a evalua necesitatea de a începe un tratament cu medicamente, cum ar fi antiinflamatoare, analgezice și chiar antibiotice, în cazul în care există o infecție în gât.Ceaiul de mentă este un remediu natural folosit în mod popular în tratamentul răcelii și gripei, în principal pentru că este capabil să calmeze durerile de gât. Potrivit unor studii științifice, această plantă conține o concentrație bună de mentol, un tip de substanță care ajută la subțierea mucusului și la calmarea iritațiilor din gât.Lămâia este un ingredient foarte comun în prepararea remediilor de casă pentru tratarea durerilor de gât, a gripei și a răcelii. Acest lucru se datorează compoziției sale de vitamina C și antioxidanți, care asigură o puternică acțiune antiinflamatoare.Ceaiul de mușețel cu miere este un amestec foarte eficient pentru durerile de gât. Pe lângă faptul că mierea ajută la hidratarea țesuturilor iritate, mușețelul are o puternică acțiune antiinflamatoare și astringentă care ajută la calmarea durerilor de gât.În plus, unele cercetări par să indice, de asemenea, că mușețelul poate stimula sistemul imunitar, ajutând la combaterea răcelii și a gripei.