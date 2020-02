3 semne timpurii ale Alzheimerului

Specialistii subliniaza ca Alzheimerul debuteaza progresiv. Aceasta boala afecteaza mai intai partile creierului respnsabile cu gandirea, memoria si limbajul. Persoanele cu aceasta afectiune au adesea dificultati in a-si aminti intamplari recente sau incep sa uite numele persoanelor apropiate.Iata trei semne timpurii ale Alzheimerului:Daca in ultima perioada ai avut probleme cu memoria, acesta ar putea fi un semn timpuri al acestei afectiuni. Daca uiti constant programarile pe care le-ai facut sau evenimente importante, este bine sa fii mai atent la aceste semnale si sa apelezi la un consult medical.Daca dintr-odata ritmul tau intelectual este incetinit si uiti activitatile zilnice pe care le ai de facut, ar putea fi un semn al Alzheimerului. Unele persoane care sufera de aceasta afectiune au nevoie de ore intregi pentru a face lucruri pe care persoanele sanatoase le fac in doar cateva minute.Daca ti se intampla ca uneori sa iti pierzi orientarea in spatiu, mai ales catre zone familiare, precum drumul spre casa, atunci este posibil ca aceasta dezorientare sa fie un semn al Alzheimerului.