3 solutii eficiente pentru o dantura stralucitoare

Pentru cei mai mulți dintre noi un zâmbet strălucitor înseamnă calea spre succes atât din punct de vedere social, cât și profesional. Un zâmbet alb și frumos este visul oricăruia dintre noi. Ei bine, în zilele noastre, există numeroase tehnici stomatologice moderne ce pot transforma acest vis în realitate, într-un timp scurt. Dacă te-ai întrebat vreodată ce trebuie să faci pentru a obține o dantură perfectă cu dinți albi și strălucitori, atunci află care sunt cele mai întâlnite soluții cu ajutorul cărora vei obține dantura mult visată.Albirea profesională este o metodă simplă și eficientă de a-ți recăpăta strălucirea zâmbetului în doar o singură ședință, în cabinetul de medicină dentară. De cele mai multe ori, albirea profesională se recomandă de către stomatolog atunci când dinții s-au îngălbenit din cauza unor alimente sau băuturi foarte colorate. De asemenea, fumatul poate schimba și el culoarea dinților în timp sau chiar și anumite medicamente. Așa cum este explicat, procesul de realizare al tratamentului cu albire dentară este unul sigur și rapid. Procedura fiind una nedureroasă. Medicul aplică un gel special de albire care acționează asupra danturii, oferindu-ți un zâmbet perfect în doar 45 de minute. Atenție! După ce ai realizat acest tratament este indicat să te hidratezi foarte bine și să respecți igiena orală corespunzătoare în fiecare zi.Tratamentul cu fațete dentare îți oferă o dantură strălucitoare, albă și perfectă, care te ajută să ai mai multă încredere în tine. Totuși, pentru a obține aspectul estetic dorit trebuie să mergi să discuți cu un medic stomatolog. Acesta te ajută să înțelegi și să alegi tratamentul potrivit danturii, în funcție de fizionomia feței. De asemenea, fațetele dentare sunt recomandate tuturor persoanelor care prezintă mici imperfecțiuni legate de forma și culoarea dinților sau persoanelor care au suferit fracturi dentare, în urma unui accident. Totodată, acestea sunt nemaipomenite și în cazul în care îți dorești să scapi de spațiul dintre dinți, cum ar fi strungăreața. Este important să mai știi că fațetele dentare sunt realizate cu ajutorul unei aparaturi digitale, ce oferă obținerea unui zâmbet de vis într-un timp scurt.Această procedură este recomandată de către stomatologi periodic, de cel puțin două ori pe an. Datorită tehnicilor de ultimă generație, igienizarea ajută la prevenirea apariției problemelor dentare, deoarece îndepărtează resturile alimentare, placa bacteriană și tartrul dentar, depozitate în spațiile înguste dintre dinți. Conform, igienizarea profesională este esențială atunci când vrei să obții un zâmbet curat și strălucitor. Ea cuprinde 3 etape, și anume: detartrajul dentar, periajul profesional și airflow-ul. În primul rând, medicul curăță foarte bine dinții cu ajutorul detartrajului și periajului, eliminând placa bacteriană și tartrul acumulate între dinți și sub gingie. În al doilea rând, airflow-ul ajută la îndepărtarea petelor inestetice de pe suprafața dinților, cauzate de consumul produselor pigmentate. Airflow-ul este utilizează un jet de apă, aer și particule fine de bicarbonat de sodiu. Această metodă de curățare se efectuează imediat după detartraj și periaj, completându-le excelent și ajutând la obținerea unei danturi perfecte și strălucitoare.Atunci când realizezi anumite tratamente stomatologice și îți dorești ca zâmbetul să se mențină curat și strălucitor cât mai mult timp, este esențial să acorzi o atenție sporită igienei orale. Curățarea dinților, imediat după masă, este foarte importantă, indiferent dacă ai trecut printr-un tratament stomatologic sau nu. Este indicat să îți periezi dinții atât dimineața, cât și seara, să folosești mijloacele suplimentare de curățare a danturii, precum ața dentară, apa de gură și dușul bucal. În plus, vizitele regulate la medicul stomatolog sunt importante pentru a verifica dacă totul este în regulă. De asemenea, stomatologii recomandă evitarea pe cât de mult posibil a consumului de alimente pigmentate ori a băuturilor carbogazoase. Însă, dacă acest lucru nu este posibil și pe timpul zilei, este indicat să clătești imediat cavitatea bucală cu apă curată.Sursă poză: Pixabay