4 alimente care combat ovarele polichistice

Sindromul ovarului polichistic este o boală care poate apărea la o femeie care are un nivel foarte ridicat de hormoni. Afectiunea poate provoca foarte mult stres, deoarece produce neregularitati menstruale, infertilitate si probleme ale pielii.- Estrogeni și progesteron, hormonii feminini care ajută femeile să elibereze ovule.- Androgeni, un hormon masculin găsit în cantități mici la femei. In cazul acestui sindrom, femeile trebuie sa aiba mare grija la alimentatia lor pentru a mentine sanatatea ovarelor.Prin alimentatie, femeile diagnosticate cu aceasta afectiune trebuie să isi asigure menținerea unor niveluri adecvate a greutatii și hormonilor, astfel încât sa nu crească greutatea sau să li se mareasca colesterolul.Cartofii sunt buni aliati in lupta impotriva ovarelor polichistice. Pentru a avea o actiune mai buna, cartofii trebuie gatiti in coaja si lasati la frigider pentru 24 de ore. In acest fel, ei isi schimba amidonul gelificat in amidon rezistent, astfel incat sa nu fie absorbit in intestin, ca apoi sa alimenteze direct bacteriile din colon.Murele sunt fructe recunoscute pentru nivelurile sale ridicate de antioxidanți, benefice in procesele inflamatorii. De asemenea, au zaharuri reduse.Desi au un gust amar, aceasta aroma este o substanta care ajuta functia hepatica, iar fibrele pe care le contin hranescu microbiota intestinala. Este important să consumăm legume amare, deoarece acestea favorizează purificarea. Poti sa le consumi la fiecare 2 sau 3 zile.Este una dintre cele mai bune specii de a reglementa nivelurile de zahăr din sânge, astfel încât experții recomandă să-l consumam zilnic, în pulbere sau crengute, pentru a beneficia de proprietățile lor.