4 moduri gresite in care folosesti servetelele umede

Servetelele antibacteriene au devenit indispensabile, alaturi de masca sau dezinfectant, in special de cand a aparut noul coronavirus. Cu toate acestea, servetelele dezinfectante sunt folosite gresit de foarte multe persoane si pot afecta sanatatea.Iata care sunt greselile pe care le faci frecvent, fara sa stii, si pe care nu trebuie sa le mai repeti.Servetelele dezinfectante trebuie utilizate pe o singura suprafata. In caz contrar nu vei face decat sa imprastii microbii si virusii dintr-o parte in alta. Foloseste asadar, un singur servetel pentru a curata o suprafata, apoi arunca-l. Pentru a curata urmatoarea suprafata foloseste un alt servetel.Explicatia este simpla. Dezinfectantul continut de servetele este pe baza de alcool. Acesta se evapora rapid, iar servetelul, desi ramane in continuare umed de la restul ingredinetelor continute, nu va mai dezinfecta restul suprafetelor.Substantele pe care le contin servetelele antibacteriene pot distruge ecranul telefonului. Pentru aceste suprafete foloseste substante speciale, care sa nu le distruga.O greseala des facuta de multe persoane este folosirea servetelelor dupa ce expira. Dupa acea data, servetelele isi pierd din proprietatile dezinfectante si nu mai sunt eficiente. Acelasi lucru se intampla si in cazul in care deschizi un pachet si nu il folosesti in maxim o luna, doua.Aceste servetele nu trebuie aruncate in toaleta, deoarece, spre deosebire de hartia igienica nu se descompun rapid si pot duce la infundarea tevilor si la aparitia deversarilor de deseuri.