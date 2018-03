5 afectiuni anuntate de foamea excesiva

Un apetit crescut poate fi un raspuns fiziologic normal in anumite situatii: la copiii sau adolescentii aflati in perioada de crestere, la personele care depun efort fizic sau in timpul schimbarilor hormonale cauzate de ciclul menstrual.Insa in unele cazuri, senzatia constanta de foame poate fi unul dintre simptomele unor boli, precum si modalitatea prin care organismul nostru raspunde unei perioade stresante, depresiei sau anxietatii. Iata care sunt principalele boli anuntate de polifagie, termenul medical care descrie foamea excesiva:Organismul nostru transforma zaharul din alimente in glucoza, care este transportata apoi in celule, unde actioneaza ca un combustibil care ne da energie. Insa in cazul persoanelor care sufera de diabet, glucoza nu mai ajunge in celule. Drept urmare, organismul le spune sa manance mai mult, in incercarea de a-si autoregla nivelul de zahar din sange. Foamea excesiva este unul dintre principalele simptome ale acestei boli, iar daca observi ca mai ai si altele dintre aceste simptome de diabet , este bine sa mergi la medic pentru investigatii amanuntite.Hipoglicemia nu apare doar in cazul persoanelor care sufera de diabet, ci poate fi cauzata si de alte boli. Printre acestea se numara hepatita, afectiuni ale rinichilor sau probleme cu glandele suprarenale sau cu glanda pituitara. In cazurile severe de hipoglicemie, persoana respectiva poate parea bauta: nu poate articula bine cuvintele, nu merg drept, transpira, are vederea incetosata, tenul palid si frisoane.Tiroida este o glanda situata in zona gatului si este responsabila de producerea hormonilor care ne ajuta fiecare organ sa functioneze corect. Atunci cand tiroida secreta o cantitate prea mare de hormoni (hipertiroidie), pot aparea unele dereglari la nivelul intregului organism. Cele mai frecvente simptome ale hipertiroidiei sunt pulsul accelerat, senzatia de neliniste, transpiratia excesiva, apetitul crescut si setea exacerbata, senzatia de slabiciune in muschi sau transpiratia.Boala Basedow-Graves este o boala autoimuna, ale carei cauze nu sunt cunoscute inca si este principala cauza a aparitiei hipertiroidiei. Afectiunile autoimune „pacalesc” organismul sa se atace singur, producand anticorpi care ataca apoi celulele sanatoase din corp. In acest caz, tiroida raspunde prin secretia exacerbata de hormoni. Boala are mai multe simptome, printre care pulsul rapid, pierderea masei musculare, sete si foame excesiva, scaderea in greutate, tulburari ale ciclului menstrual, anxietate insomnie sau caderea parului. Boala Graves poate fi diagnosticata simplu, prin intermediul unui set de analize ale tiroidei.Bulimia este o tulburare de alimentatie care apare atunci cand persoana afectata mananca o cantitate mare de mancare intr-un timp scurt, pierzand controlul asupra alimentatiei, si recurge apoi la diferite metode pentru a elimina mancarea din organism, pentru a nu se ingrasa. Aceasta afectiune este mai frecventa in randul femeilor decat al barbatilor si se manifesta mai ales printre adolescente sau femei tinere. Persoanele bulimice stiu, de obicei, ca au o alimentatie anormala si se simt adeseori vinovate dupa un episod in care mananca foarte mult. Cauzele bulimiei nu sunt cunoscute in totalitate. Medicii spun ca aceasta boala are in spate factori genetici, psihologici, sociali sau culturali si este, cel mai probabil, rezultatul actiunii mai multor astfel de factori.