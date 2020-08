5 alimente care iti dau energie

Sunt momente in care te simti pur si simplu sfarsit,si fara chef de a mai face ceva. Primul lucru la care, poate, te gandesti este un baton savuros cu ciocolata care sa te energizeze. Insa, in loc sa apelezi la solutii nesanatoase, iata cateva alternative la fel de savuroase, dar mult mai sanatoase, recomandate de Lisa Moskovitz, dietician sportiv.„Nucile, alunele si fructele uscate sunt combinatia ideala de grasimi sanatoase, fibre si proteine. In vreme ce carbohidratii procesati nu contin fibre si se transforma rapid in glucoza pentru o crestere brusca a energiei, fibrele incetinesc acest proces. Ca si fibrele, proteina incetineste metabolismul carbohidratilor si ajuta la recuperarea muschilor dupa un antrenament intens. Grasimile din nuci, alune seminte si uleuilui sunt binecunoscute pentru ca furnizeaza energie care dureaza mult, potrivita pentru alergarile lungi. De vreme ce carbohidratii sunt primii macronutrienti folositi in timpul unei activitati, decid momentul in care organismul incepe sa depinda de energia din grasime”, spune Moskovitz.: Pentru a evita excesul de zahar si grasimi din mixurile de pe piata, apeleaza la propria creativitate. Combina toate nucile si alunele care iti plac cu seminte si fructe uscate. Adauga si cereale integrale pentru mai multi carbohidrati.„Guarana este un fruct rosu folosit in suplimente si bauturi pentru un plus de energie si creste stamina si rezistenta fizica”, sustine nutritionistul Lindsey Duncan. Beneficiile guaranei provin din semintele ei, care sunt si o sursa naturala excelenta de cafeina, de doua ori mai multa decat in cafea. De asemenea, contin teofilina si teobrilina care maresc efectul cafeine ceea ce le face ideale pentru cresterea pe termen lung a energiei.: Poti merge la magazinele naturiste pentru a cere un supliment natural de energie care sa nu aiba adaos de zahar.