5 bauturi care curata ficatul pe timpul noptii

Dacă pielea este cel mai mare organ al corpului uman, ficatul este organul intern cu dimensiuni mari și are o funcție foarte importantă pentru organism. Au fost identificate mai mult de 500 de funcții hepatice vitale, printre care: ajutor în procesul de digestie, descompunerea grăsimilor în intestinul subțire, eliminarea toxinelor și prevenirea sângerării prin procesul de coagulare. Asadar, ficatul este un organ-cheie, responsabil pentru metabolismul carbohidraților, lipidelor și proteinelor pe care le secretă bila.De asemenea, ficatul transforma alimentele în energie prin eliminarea excesului de glucoză în glicogen și reglează nivelul de glucoză și aminoacizi din sânge. În concluzie, ficatul este responsabil pentru prelucrarea nutrienților și pentru purificarea organismului. Astfel, din aceste motive este important sa ne mentinem ficatul sanatos. Iata cateva bauturi care pot ajuta la curatarea ficatului pe timpul noptii astfel incat acesta sa functioneze normal:Este foarte popular să bei apă cu lămâie pentru a începe ziua. Cu siguranta ai intalnit acest sfat pe rețelele sociale, pe site-uri și reviste, dar ceea ce nu știai poate este că apa cu lamaie are beneficii foarte mari si daca o bei seara, avand rol de detoxifiere. Aceasta ajuta digestia, întărește sistemul imunitar datorită vitaminei C din lămâie și ajută la purificarea organismului, contribuind la pierderea în greutate.Papadia este un aliat neprețuit pentru a purifica ficatul. Această planta previne sângerarea din ficat și îmbunătățește fluxul de bilă. Este o perfuzie diuretică care ajută la eliminarea toxinelor și previne retenția fluidelor.Ceaiul de dafin are un efect spectaculos si merita incercat! Ea are un efect sedativ și digestiv, deci luarea nocturnă este o idee bună. Infuzia de boldo stimulează secreția de bilă, este antiinflamator, antioxidant și diuretic. Combate infecțiile urinare, purifică sângele, favorizează eliminarea toxinelor și ajută la buna funcționare a ficatului și a rinichilor.Menta facilitează digestia, dar proprietățile sale de curățare nu sunt la fel de bine cunoscute. Astfel, menta crește capacitatea corpului de a elimina deșeurile din ficat și colon, de aceea este bine sa bei ceaiul de menta seara, inainte de culcare, pentru a-ti mentine ficatul sanatos.Băutura de ovăz a devenit foarte populara în ultimii ani. Aceasta conține fibre, vitamine și minerale care îmbunătățesc digestia și contribuie la curățarea ficatului și intestinului. Pentru a prepara această băutură ai nevoie de 3 linguri de ovăz, o ceașcă de apă și o linguriță de pudră de scorțișoară. Lasa ovăzul să se înmoaie timp de 7-8 ore, apoi lasa-l sa se scurga si bea-l cu apa si scortisoara. Poti adauga si miere pentru un gust mai placut.