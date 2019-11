5 beneficii ale mandarinelor pentru sanatate

Cu toate acestea, originea lor reala este in Indochina si sudul Chinei, unde au fost facute primele referinte despre cultivarea lor si dateaza din secolul al XII-lea i.Hr. Se crede ca numele lor se datoreaza culorii costumelor pe care le purtau mandarinii - conducatori ai Chinei Antice- care au avut privilegiul de a se delecta printre primii cu acest fruct minunat, care, pe langa faptul ca este scazut in calorii, este bogat in vitaminel C si A, dar si acid folic. Desi este originar din Orientul Mijlociu, se crede ca cuceritorul spaniol Bernal Diaz del Castillor a introdus acest fruct si in Mexic imn 1519, in Tonala, Veracruz. Mandarinele se produc in sase state din Mexic, imclusiv in Veracruz si Puebla.Iata ce beneficii uimitoare are acest fruct pentru sanatate si de ce trebuie consumat in mod regulat, mai ales in sezonul friguros:Medicina tradițională chineză considera mandarina un subiect de prim rang pentru păstrarea sănătății. Ele întăresc imunitatea. Sunt un bun supliment stimulant antioxidant și de apărare, deoarece conțin vitamina C.Mandarinele sunt o sursă naturală de fibre, care se găsește în pulpa albă sub piele și între segmente. Această substanță stimulează circulația intestinală și reduce absorbția grăsimilor și a substanțelor toxice.Conținutul ridicat de apă, potasiu și acid citric produc un efect diuretic care favorizează eliminarea acidului uric și a sărurilor acestuia.Mandarinle contin mai puțină vitamina C decât portocala, dar este sunt o sursă bună a acestei vitamine care servește ca antioxidant și pentru sănătatea țesuturilor noastre, inclusiv a pielii și sistemului respirator. În plus, mandarinele conțin vitamina A, care funcționează și ca antioxidant.Acidul folic și vitamina C sunt esențiale în procesele de divizare a celulelor în primele luni de sarcină. Pe de altă parte, varietatea de nutrienți din acest fruct ajută la reumplerea lichidului și mineralelor pierdute după exerciții fizice.