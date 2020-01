5 beneficii ale taratelor de psyllium

Iata 5 beneficii pe care taratele de psyllium le are pentru sanatate.Taratele de psyllium are efect laxative si ajuta la remedierea tulburarilor de tranzit intestinal.Taratele absorb apa si inmoaie materiile fecale, facand scaunul mai usor de eliminat. Si daca ai probleme cu diareea, le poti remedia cu psyllium. Pentru ca absoarbe apa si se umfla, taratele ingroasa scaunul si incetineste trecerea lui prin intestine.Fibrele contribuie la tinerea sub control a raspunsului glicemic la o masa, digestia se produce mai incet si astfel se regleaza nivelul zaharului din sange. Studiile de specialitate au relevant faptul ca 5,1 g de psyllium de doua ori pe zi, timp de 8 saptamani, au redus cu 11% nivelul glicemiei. De asemenea, studiile au demonstrat faptul ca taratele de psyllium sunt excelente in reducerea nivelului de colesterol. Potrivit specialistilor, sunt suficiente 6 g de psyllium pe zi, timp de 6 saptamani, pentru o scadere de 6% a colesterolului.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.