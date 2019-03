5 beneficii surprinzatoare ale dormitului in pielea goala

De ce? Afla in continuare 5 beneficii ale dormitului nud, confirmate stiintific.Se pare ca insomnia este provocata, printre altele, si de supraincalzirea corpului in timpul noptii. Cel putin asa arata un studiu efectuat recent in Australia, care a scos la iveala ca mentinerea unei temperaturi corporale coborate, la un nivel care sa fie totusi confortabil, faciliteaza odihna neintrerupta si creste frecvena stadiilor de somn profund. Cu alte cuvinte, dormind dezbracata, ii permiti pielii tale sa respire, ceea ce sporeste calitatea somnului. Pielea se racoreste, nu te mai trezesti de cateva ori pe noapte pentru ca ti-e prea cald sau te jeneaza pijamaua, te odihnesti cu adevarat si te trezesti bine dispusa. Asa incat, daca vrei sa dormi mai bine, evita sa porti in pat pijamale care iti tin cald.Racirea naturala a corpului in timpul noptii contribuie, de asemenea, la scaderea nivelului de cortizol, cunoscut si sub denumirea de „hormonul stresului”. Cortizolul este responsabil pentru starile de agitatie si pentru pofta excesiva de mancare. Alegand sa dormi goala, alegi de fapt sa iti pastrezi silueta, pentru ca tii sub control productia de cortizol in timpul somnului. Intre orele 22.00 si 2.00, cand corpul se odihneste profund, nivelul de cortizol ajunge la minimum. Insa dupa ora 2.00, glandele ce produc cortizol incep sa lucreze pentru a pregati corpul pentru a doua zi, in asa fel incat sa ai energie. Cand nu ai parte de suficienta odihna, nivelul de cortizol creste, fapt ce iti stimuleaza apetitul, facandu-te sa manaci mai mult decat ai nevoie.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.