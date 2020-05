5 gene periculoase pe care le putem mosteni de la parinti

Parintii transmit copiilor genele lor. Aproape toate trasaturile noastre fizice si psihice sunt transmise prin gene de la parinti. Nu intotdeauna mostenim insa doar gene bune. Din pacate, parintii ne pot lasa mostenire si gene periculoase, care pot duce la boli grave sau afectiuni psihice.Gena violenteiAnumite variante ale genelor MAOA si CDH13 sunt numite „genele razboinicului” si au legatura cu comportamentul violent al unei persoane. Potrivit unui studiu realizat in 2014 de catre oamenii de stiinta finlandezi, persoanele violente sunt purtatoare ale acestor gene erau responsabile de 10% din faptele de infractiune comise in Finlanda.Ca si cum asta nu ar fi de ajuns, este de 13 ori mai probabil ca oamenii cu aceste gene sa devina recidivisti. Cei 900 de condamnati implicati in studiu comisesera in total 1.154 de crime, tentative de crima si acte de violenta.Citeste continuarea pe supermame.ro