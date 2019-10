5 idei pentru a proteja sanatatea familiei tale in sezonul rece

Sezonul rece a inceput, iar neplacutele viroze respiratorii isi fac deja aparitia. Copiii si varstnicii sunt cei mai expusi la acestea, sistemul lor imunitar fiind mai slab - dar fiecare dintre noi doreste sa isi protejeze sanatatea, stand departe de afectiunile de sezon.Din fericire, sunt multe lucruri pe care le poti face pentru o stare de sanatate optima, chiar si in timpul iernii, pentru tine si pentru micutii tai.Cunosti, probabil, recomandarea de a avea 5 portii pe zi de legume si fructe crude in fiecare zi. E important – mai ales in cazul copiilor. Acestia au deseori alte preferinte, dar o mama hotarata va gasi mijloacele sa ii convinga. Hidratarea corespunzatoare, o viata activa si respectarea orelor de somn sunt alti aliati pentru o stare buna de sanatate.In plus, colaborarea cu medicul de familie sau specialistul, atunci cand este cazul, sunt alte mijloace pe care le ai la indemana pentru a parcurge in forma sezonul rece.Medicul de familie este mereu aliatul tau! Discuta cu acesta nu doar atunci cand apar diverse simptome ce indica o raceala, de exemplu, ci si despre cum poti tine la distanta virozele. Acesta iti poate oferi sfaturi despre conduita pe care trebuie sa o ai in functie de starea ta de sanatate, pe care o cunoaste atat de bine – sau a copilului. Iti poate recomanda o serie de vitamine pentru intarirea imunitatii sau iti va vorbi despre oportunitatea vaccinarii antigripale.Cere sfatul medicului in cazul in care suferi de diverse afectiuni. Unele dintre ele sunt accentuate de sezonul rece, iar o conduita potrivita cu starea ta de sanatate te va ajuta sa treci mai usor peste iarna.E clar ca atunci cand este mai frig, ne vom imbraca mai gros. Cat de gros insa? In functie de temperaturile de afara. Uneori, vremea poate fi capricioasa, dar si instabila. Astazi putem avea -5 grade, pentru ca peste 2-3 zile, temperaturile sa urce catre 10 sau chiar 15 grade.Avem nevoie de haine adecvate – uneori de mai multe „straturi” la care putem renunta atunci cand este prea cald. Nu este bine nici sa tremuram de frig, dar nici sa transpiram – valabil si pentru cei mici.E important sa respiram un aer curat si sanatos, mai ales atunci cand afara e frig! Nu uita sa aerisesticamerele de cel putin doua ori pe zi. Atunci cand nu aerisesti corespunzator, creste nivelul de umiditate din locuinta. Lasand aerul proaspat sa patrunda in locuinta ta, scazi riscul de producere al condensului si mucegaiului, ce favorizeaza raspandirea microbilor. In plus, o locuinta bine aerisita se va incalzi mult mai eficient.Este unul dintre cele mai eficiente mijloace pe care le ai la indemana pentru a pacali gripa si in acest sezon! Virusii se transmit atat prin tuse si stranut, cat si prin contactul cu suprafete contaminate.In fiecare zi atingem suprafete infectate, asa cum sunt manerele usilor spatiilor publice, bara din autobuz sau metrou, etc. Atunci cand ne spalam des pe maini, acestea nu ajung in contact cu caile respiratorii.Adulti si copii deopotriva, ar trebui sa ne spalam pe maini cat mai des. E unul dintre cele mai eficiente si ieftine mijloace de a ne feri de contactarea a numeroase boli.Oricat de multe masuri preventive aplicam, sezonul rece ramane unul mai putin prietenos cu sanatatea noastra. Tratamentele pot fi costisitoare, mai ales daca vorbim despre raceli repetate, cu complicatii.In aceste situatii, cel mai bine este sa fii acoperit de o asigurare de sanatate individuala. Vei putea ajunge in acest fel la medici alesi de tine, din clinici private renumite.Prin Signal Iduna, de exemplu, poti accesa 3 tipuri de asigurari diferite, inclusiv cu spitalizare. are grija de tine de la primul diagnostic Asigurarea Vital Care si iti permite sa beneficiezi de servicii medicale atat in tara, cat si in Uniunea Europeana si Turcia. Ai suport extins si esti asigurat inclusiv pentru boli grave, asa cum este cancerul. este asigurarea individuala de sanatate cu spitalizare Take Care , ce te ajuta sa te faci bine si sa te intorci rapid la proiectele tale, decontandu-ti direct costurile spitalizarii in clinici private la nivel national. iti ofera o acoperire completa Asigurarea de sanatate completa 360 Care , din orice unghi privesti: investigatii si analize medicale, controale preventive, monitorizarea sarcinii si nastere, spitalizare si control anual preventiv.Trei pachete simple si accesibile, ce pot fi accesate direct online si iti permit sa te intorci rapid la starea optima de sanatate.Parcurgi, in acest fel, sezonul rece cu incredere ca tu si familia ta veti fi in forma.