Gatitul si mancatul ar trebui sa fie percepute ca o modalitate de a celebra viata, de a te conecta cu viata, o modalitate de a experimente si a te vindeca. Oamenii ar trebui sa inceapa sa redescopere modul in care pot folosi natura pentru vindecarea lor in loc sa apeleze la medicamente.Iata 5 lectii de sanatate pe care le putem invata de la greci.Dieta meditereana este bazata pe moderatie si „lasa mancarea sa fie medicament si medicamentul – mancarea", asa cum a spus Hipocrate.Dieta mediteraneana este bogata in fructe si legume, cereale nerafinate, lactate (in special branza de capra si oaie si iaurt) si ulei de masline. Pestele si carnea de pui sunt consumate cu moderatie, iar carnea rosie este mancata doar ocazional. Aceasta dieta se concentreaza pe un consum ridicat de grasimi sanatoase (ulei de masline, nuci si seminte) si pe o cantitate redusa de grasimi nesanatoase (grasimi animale). Raportul dintre elementele care furnizeaza multa energie, precum fructele si legumele si cele care ofera putina energie, precum carnea rosie, pestele si carnea de pui este favorabil primelor. Mierea si strugurii sunt cele mai folosite dulciuri in aceasta dieta.Alege mereu alimentele organice de sezon. In plus, foloseste uleiul sanatos in alimentatie. Cele mai bune surse de ulei includ pe cel extravirgin de masline, avocado, nuca si uleiul de cocos. Evita restauratntele care folosesc uleiuri vegetale sau de rapita/din seminte de bumbac/hidrogenat si sau uleiul de palmier. Nu opta pentru alimentele crescute cu chimicale si pesticide. Energia acestora interfereaza cu energia a spirituala si cu capacitatea de a te conecta cu eu-ul superior. Chimicalele si pesticidele dezechilibreaza energia alimentelor, iar atunci cand sunt consumate acestea altereaza echilibrul fizic cat si emotional al oamenilor.