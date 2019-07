5 lucruri pe care nu le stiai despre carnea de curcan

Daca prepari un curcan intreg la cuptor, inevitabil mai ramane carne. Acea carnea de curcan ce ramane poate fi pastrata la congelator o luna de zile dupa ce a fost preparata si congelata. Foloseste recipiente pentru congelator sau pungi speciale pentru congelat. O impachetare corespunzatoare este necesara pentru succesul congelarii resturilor de carne gatita. Scoate orice urma de aer din pungile de congelat si nu uita sa notezi pe fiecare pachet data la care ai congelat-o, ca sa nu o consumi mai tarziu de o luna de zile.Curcanii crescuti pentru consum nu primesc steroizi sau hormoni in timpul procesului de crestere. Faptul ca aceste pasari sunt asa de masive este rezultatul dezvoltarii lor genetice, a formulei mai hranitoare aplicate si a tehnicilor moderne de management in procesul cresterii lor. Curcanii ating maturitatea intre 4 si 9 luni de viata. Curcanii mai batrani au carnea tare si nu sunt folositori pentru consum, de aceea nici nu sunt prezenti pe piata la vanzare.Cu cativa ani in urma, media a lansat o informare cum ca in pieptul de curcan se gaseste o componenta care da stare de somnolenta. Aceasta componenta se numeste amino acidul triptofan, important in procesul formarii proteinelor din curcan si care este si un precursor al serotoninei, adica acea componenta din creier care are un rol activ in relaxare si in inducerea somnului. Astfel, media a tras concluzia ca o crestere a cantitatii de piept de pui mancat duce la ocrestere a somnolentei induse.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.