5 lucruri pe care sa le faci pentru sanatatea ta in 2020

Între deadline-uri strânse la serviciu și ședințe cu părinții, încercarea de a găti sănătos pentru familie și toate celelalte sarcini pe care ni le asumăm ca femei, uităm adesea de noi și de sănătatea noastră.Dar nu trebuie să fie așa! Să nu uităm că ne putem ocupa de cei dragi doar atunci când noi suntem sănătoase și în formă... Așa că este extrem de important să avem grijă de sănătatea și starea noastră de bine.Începutul de an este un moment potrivit pentru a face câteva schimbări esențiale– ce ne vor ajuta să fim sănătoase și în cea mai bună formă fizică.Astăzi îți propunem cinci dintre acestea.1. Mănâncă sănătos, și nu uita de cele 5 porții zilnice de fructe și legumeSpecialiștii recomandă cele cinci porții zilnice de legume și fructe, un obicei sănătos, pe care îl poți implementa chiar de astăzi.Alege, legume și fructe de sezon. Le poți integra la fiecare masă a zilei, dar și între mese, ca gustări. În afara cazului în care medicul îți recomandă o abordare diferită, alege varianta crudă a acestora deoarece legumele gătite își pierd din proprietăți.În acest fel, te asiguri că alimentația ta conține vitaminele și mineralele atât de necesare organismului nostru.2. Obișnuiește-te să faci mișcare în fiecare ziDacă bunicii noștri erau activi fără a-și propune acest lucru, neavând facilitățile de care beneficiem noi, lucrurile stau diferit astăzi. Avem la dispoziție mașini care ne pot duce oriunde dorim, avem în gospodărie produse care ne ajutăîn orice activitate întreprinsă.Pentru a fi activă astăzi, e nevoie să îți propui acest lucru. Ai multe variante la dispoziție: te poți înscrie la o sală sau poți să te plimbi prin parc, de exemplu. Un program de exerciții acasă, cu ajutorul unor filmulețe de pe internet, e de asemenea o idee foarte bună. O variantă mai la îndemână?Coboară din autobuz cu 2-3 stații mai devreme sau mergi pe jos, dacă serviciul tău e destul de aproape. Uită de mașină atunci când faci micile cumpărături. Așadar, folosește orice variantă îți este la îndemână pentru a face mișcare!3. Nu uita de cele 7-8 ore de somn recomandate de specialiștiSomnul este important pentru sănătatea noastră fizică și psihică. Nu sări peste orele de somn, oricât de tentant este să mai navighezi un pic pe net sau să urmărești serialele preferate.Pe termen lung, vei resimți cu siguranță beneficiile unui program regulat de somn. O persoană odihnită va fi mai eficientă în activitățile zilnice, se va concentra mai bine și va fi mai creativă. În plus, atunci când dormim suficient suntem mai rezistenți la diverse răceli sauinfecții, beneficiem de o stare psihică bună și scădem riscul apariției anumitor boli.Așadar, adoptă un program de somn regulat și respectă-l! Te va ajuta dacă vei aerisi camera chiar înainte de culcare, vei face mișcare peste zi și vei evita mesele grele înainte de somn. O pernă și o saltea de calitate, alese în funcție de propriile nevoi, vor fi și acestea utile pentru un somn odihnitor.4. Caută soluții pentru a ține sub control stresul cotidianPentru reducerea stresului cotidian, adoptă o alimentație sănătoasă, fă sport și alege să te înconjori de persoane pozitive. În plus, nu uita să iei pauze la intervale regulate, evită epuizarea fizică și respectă-ți programul de odihnă.5. Încheie o asigurare de sănătate pentru boli graveToate aceste măsuri preventive ne vor ajuta să ne menținem în formă pe tot parcursul anului. Când neprevăzutul apare însă, tratamentele pot avea costuri împovărătoare pentru familie. Pentru aceste cazuri, ideal ar fi să avem încheiată o asigurare pentru probleme medicale grave, precum afecțiunile oncologice (cancer).Signal Iduna a creat mai multe asigurări de sănătate potrivite pentru fiecare nevoie și destinate atât persoanelor fizice, cât și companiilor.este asigurarea de sănătate care acoperă costurile serviciilor medicale în cazul diagnosticării cu o afecțiune oncologică. Asigurații beneficiază de suport extins încă de la primul diagnostic.este asigurarea de sănătate pentru angajați ce oferă acoperire pentru 31 de boli grave , sub forma unei indemnizații primite de asigurat din momentul în care a fost diagnosticat cu una dintre acestea. În acest fel, asiguratul beneficiază de o sumă de bani cu care poate plăti serviciile medicale necesare.Liniștea pe care ți-o oferă încheierea unei asigurări de sănătate pentru boli grave , dar și obiceiurile săntoase pe care le adopți, sunt lucruri deosebit de importante pentru starea ta permanentă de bine.