5 motive sa-ti pui aparat dentar chiar acum!

In urma cu cateva decenii, persoanele cu dintii aflati in pozitii nefiresti nu aveau suficiente solutii la indemana pentru rezolvarea acestei probleme. Pe de o parte, solutiile tehnice erau reduse, iar purtarea unui aparat dentar costa foarte mult, necesita o perioada indelungata pentru a aduce corectiile necesare si, in plus, era considerata neplacuta din punct de vedere estetic.Astazi, toate aceste lucruri s-au schimbat. Ramura stomatologiei care se ocupa cu indreptarea dintilor, numita ortodontie, a facut progrese considerabile, astfel incat vedem persoane de toate varstele purtandsi bucurandu-se apoi de efectele benefice ale unui astfel de tratament.Daca, la randul tau, te confrunti cu probleme legate de pozitia sau alinierea dintilor, e momentul sa afli o serie de amanunte referitoare la solutiile actuale pe care le ofera cei mai buni specialisti ortodonti. Iata cinci argumente care te vor convinge sa asculti de sfaturile lor!Existenta unor spatii intre dinti poate duce la acumularea unor resturi de mancare si, in timp, la aparitia cariilor. Pornind de aici, se deschide calea pentru aparitia mai multor probleme.Inclusiv dezvoltarea bolii numita parodontoza este favorizata de alinierea incorecta a dintilor. Tartrul se depune mai usor, ceea ce afecteaza gingiile, iar de aici pana la gingivita si parodontita sunt pasi ce pot fi repede strabatuti.Purtarea unui aparat dentar te poate scapa insa de toate aceste neplaceri!Complexul proces de digestie a alimentelor, care ii ofera organismului energia de care are nevoie pentru a functiona, incepe in cavitatea bucala. Primii pasi sunt reprezentati de muscarea si mestecarea diferitelor feluri de mancare, ori este esential ca aceste etape sa se desfasoare normal.Altfel, bolul alimentar isi continua drumul prin organism intr-o forma care poate afecta activitatea organelor interne. Acest risc este, de asemenea, indepartat odata ce alegi, impreuna cu un specialist, cea mai buna solutie de indreptare a dintilor.Capacitatea de a rosti clar anumite sunete este serios afectata de pozitionarea gresita a dintilor. De aici si pana la aparitia unor defecte de vorbire total nedorite nu este decat un pas.Un aparat dentar rezolva si aceasta problema. Sunetul va putea sa strabata cavitatea bucala intr-un mod firesc, iar rezultatul va fi o dictie impecabila, demna de o actrita de la Hollywood.Indiferent cat de sigura ai fi pe tine insati, exista imprejurari in care viata sociala iti poate fi afectata de modul in care arati atunci cand zambesti sau de capacitatea ori, dimpotriva, dificultatea de a pronunta sunetele corect.Atunci cand ai scapat de aceasta problema, vei capata curajul de a vorbi cu oricine, in orice circumstante. Iar atitudinea celor din jur se va schimba in bine, ca urmare a faptului ca tu insati devii o persoana constienta ca a scapat de probleme.Dezvoltarea tehnologiei a facut posibila aparitia mai multor tipuri de aparat dentar, potrivite pentru fiecare persoana in parte, indiferent de varsta sau de problema cu care se confrunta.Exista, de exemplu, aparate metalice, realizate din otel inoxidabil, care presupun cimentarea unor bracketi metalici pe suprafata dintilor. Sau poti alege dispozitive ceramice, care utilizeaza bracketi transparenti ori de culoarea dintilor. Poti alege chiar dispozitive linguale invizibile, care se monteaza pe suprafata interioara a dintilor.Rezolva problema alinierii dintilor si, in urma purtarii unui aparat dentar, vor avea de castigat atat increderea in fortele proprii, cat si starea generala de sanatate!