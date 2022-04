5 pozitii de Yoga pentru incepatori pe care le poti incerca la prima ta sedinta demo la Venusao Studio

Vrei să încerci o clasă de Yoga pentru prima dată? O idee excelentă, în special dacă erai în căutarea unei metode de relaxare și reducere a stresului acumulat de-a lungul unei zile încărcate. Există o mulțime de modalități în care cei mai inițiați practică Yoga astăzi, însă pentru un nivel începător, propunem să luăm lucrurile pas cu pas și să descoperim împreună câteva poziții de Yoga pe care le poți încerca la prima ta ședință.Venusao Studio oferă clase de Yoga pentru incepatori dedicate legăturii spirituale a corpului și minții, prin care poți reduce stresul și poți să îți relaxezi coloana vertebrală, mușchii și să lucrezi la flexibilitatea întregului corp. Aceste poziții de Yoga sunt blânde și ușor de urmat și, fiind completate de tehnicile de respirație, te vor ajuta să începi călătoria ta spirituală numaidecât.Practica Yoga ajută la explorarea mai profundă a minții prin tehnici de respirație controlată care deschid și relaxează corpul și mintea. Te invităm să ni te alături în această călătorie de regăsire și conectare cu Interiorul tău! Urmează să îți prezentăm câteva dintre exercițiile la care să te aștepți de la o clasă de Yoga pentru începători într-o sesiune demonstrativă gratuită la Venusao Studio.Yoga este o modalitate excelentă prin care îți poți începe călătoria spirituală de regăsire și conectare cu ființa ta Interioară prin posturi sau asane simplu de reprodus, în special cele adoptate la clasele de Yoga pentru incepatori.Nu este nevoie să fii extraordinar de flexibil sau puternic pentru a efectua exerciții de Yoga pentru incepatori pentru relaxarea spatelui, picioarelor și a coloanei vertebrale. În plus, selecția de exerciții de Yoga pentru incepatori te va ajuta să îți îmbunătățești concentrarea, să reduci nivelul de stres și tensiunea din tot corpul.Toate aceste aspecte vor fi nuanțate de tehnicile de respirație profundă, care îți vor demonstra cât sunt de importante pentru sănătatea ta mentală — mai ales atunci când simți o neliniște în viața ta de acasă sau de la birou.Dacă te-ai gândit să începi o ședință de Yoga, află că ești pe cale să faci cea mai înțeleaptă alegere din ultima perioadă. Nu doar că vei învăța să îți menții echilibrul, dar îți vei îmbunătăți flexibilitatea și vei ameliora durerea resimțită la nivelul corpului.Practicarea asanelor de Yoga te ajută să îți conștientizezi fiecare parte a corpului și să adopți posturi prin care să lucrezi mâinile, picioarele, umerii și coloana vertebrală. Te invităm să descoperi 5 dintre cele mai întâlnite exerciții de Yoga pentru incepatori pe care le poți practica cu ușurință dacă alegi o sesiune demo gratuită la Venusao Studio!sau poziția câinelui este o asană de Yoga pentru incepatori în care practicantul își întinde corpul în poziție aplecată pe saltea, susținând greutatea corpului cu palmele și tălpile. Pentru a efectua corect acest exercițiu de Yoga pentru incepatori este nevoie să ridici bazinul și să formezi un unghi de 45 de grade spre saltea.Cu palmele și picioarele pe saltea, inspiră adânc și ridică bazinul pe expirație. Expiră și menține poziția timp de câteva secunde, chiar un minut. Revino în poziția inițială și repetă asana în acord cu respirația.Pentru o aliniere corectă, în care să te și relaxezi, ar trebui să încerci să îți concentrezi mai mult atenția asupra expansiunii spre exterior din ambele părți, mai degrabă decât asupra mișcării de sus sau de jos.În ciuda denumirii, această postură de Yoga pentru incepatori este benefică pentru practicanții de toate vârstele. Acest exercițiu de Yoga pentru incepatori ameliorează durerile de spate, de gât și de șold, fiind o modalitate excelentă pentru a-ți relaxa corpul.Poziția copilului urmărește întinderea musculaturii printr-o aplecare în față a brațelor și cu palmele întinse ca și cum cineva te-ar trage înainte. Atât piciorul stâng, cât și cel drept rămân sub trunchi într-o poziție ghemuită.În timp ce îți ții ambele picioare pe saltea, inspiră, expiră și apleacă trunchiul spre podea până în momentul în care palmele tale ating salteaua. Pe măsură ce cursantul inspiră și întinde trunchiul, va simți aerul care pătrunde plămânii complet și asigură o relaxare interioară desăvârșită.Această postură de Yoga pentru incepatori este perfectă pentru îmbunătățirea echilibrului și a flexibilității. Este una dintre cele mai prietenoase poziții pentru începători, deci chiar dacă nu ai mai practicat Yoga până acum, îți va fi foarte ușor să înveți această asană.Prin susținerea trunchiului și a bazinului de unul dintre picioare, aduci celălalt picior înspre interiorul coapsei și ridici brațele cu palmele împreunate. Menține poziția și greutatea pe piciorul care rămâne pe podea.Talpa piciorului este, probabil, cea mai solicitată parte din întregul corp. Tocmai de aceea, nu este recomandat să stai foarte mult într-un singur picior, cât să nu simți o durere insuportabilă în genunchi, ci mai degrabă să schimbi picioarele în timpul efectuării acestei poziții.Poziția cobra se concentrează pe coloana vertebrală și spatele care se întinde într-o arcuire perfectă care ridică partea superioară a trunchiului pentru câteva secunde. În tot acest timp, mușchii abdomenului se contractă, iar brațele se întind pe podea.În această poziție de Yoga pentru incepatori, în timp ce te întinzi pe abdomen, cu mâinile poziționate sub umeri, inspiră adânc pentru 30 de secunde în timp ce întinzi brațele spre exterior până când ajung în partea opusă a saltelei.O ultimă poziție de Yoga pentru incepatori pe care o poți încerca la Venusao Studio este poziția berzei. Poziția pleacă de la o postură verticală și urmărește arcuirea trunchiului din picioare cu picioarele la o distanță considerabilă de brațe, pe care trebuie să le aduci în față. Fesierii sunt ușor încordați, la fel și mușchii abdomenului, în timp ce inhalezi adânc aer în piept și expiri ușor.Încearcă o ședință demo gratuită de Yoga pentru incepatori la Venusao Studio chiar de astăzi!Chiar dacă ești începător, nu te simți descurajat — Yoga este pentru toată lumea și există o mulțime de modalități de a începe. Chiar dacă practici doar câte 15 minute pe zi sau o dată pe săptămână, vei începe să vezi și să simți beneficiile acestei practici străvechi. Iar atunci când vei simți că vrei mai mult, te invităm să încerci o ședință demo gratuita de Yoga pentru incepatori la Venusao Studio!