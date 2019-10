5 probleme de sanatate pe care PLANSUL le poate rezolva

Dar dacă simțiți că trebuie sa plangi nu iti inhiba aceasta stare. Plansul are numeroase beneficii pentru sanatate. Iata care sunt acestea:Un studiu din 2014 a aratat că plânsul poate ajuta oamenii să se relaxeze în perioadele stresante. Efectele plansului nu sunt imediate și s-ar putea să dureze câteva minute până când corpul începe să se relaxeze. Potrivit cercetătorilor, plânsul activează sistemul nervos parasimpatic (PNS). Când este activat, PNS are un efect calmant asupra creierului.Hipertensiunea arterială poate duce la mai multe probleme grave de sănătate precum accident vascular cerebral, atac de cord, insuficiență cardiacă, demență și chiar insuficiență renală. Însă vestea bună este că, potrivit mai multor studii, plânsul nu numai că scade tensiunea arterială, dar o ține si sub control.Elibereaza toxinele din organismLacrimile care curg din ochi în timp ce plângi pot elimina resturile, precum fum și praf, din ochi. De asemenea, când plângem, lacrimile noastre înroșesc toxinele care se acumulează în organism din cauza stresului. Această eliminare a toxinelor ajută la reducerea nivelului de cortizol din organism, rezultând astfel o dispoziție mai buna. Prin urmare, nu este surprinzător că de multe ori simțim ca dispar greutatile după o bună sesiune de plâns.Dacă te intrebi de ce comportamentul tau s-a transformat în agresivitate și te simti nelinistit si anxios în ultima perioadă, atunci ar trebui să știi că nu exista o explicatie stiintifica sau medicala in acest sens. Schimbările de spirit se pot întâmpla din diferite motive. Un astfel de motiv este acumularea de mangan în organism. Când plângem, acest exces de mangan curge din corp împreună cu lacrimile noastre. Acest lucru reduce concentrația sa în corp și, ca urmare, te face să te simți calm și concentrat.Când avem dureri fizice, lacrimile pot aparea involuntar. Acesta este modul de reducere a senzației de durere a organismului. Cercetările au descoperit că, pe lângă faptul că te autoliniștesc, lacrimile eliberează oxitocină și endorfine. Aceste substanțe chimice îi fac pe oameni să se simtă bine și nu mai simta atat de intens durerile fizice sau emotionale.