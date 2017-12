5 semne care indica lipsa vitaminei D

Necesarul zilnic de vitamina D al unui adult este de 600 unitati internaționale (U.I). Iata care sunt semnele unei carente:Tristetea, aparent inexplicabila, poate sa fie semn ca ai un nivel insuficient al acetei vitamine.Persoanele cu deficienta de vitamina D sunt de doua ori mai predispuse la depresie, spre deosebire de cele care nu e confrunta cu aceasta problema. Oamenii de stiinta sunt de parere ca un nivel scazut al acesteia poate afecta in mod special regiunile creierului care tin de starea de spirit.Cei care au un nivel scazut al vitaminei D au un risc mai mare de a face pneumonie, potrivit unei cercetari efectuate la Universitatea de Est din Finlanda. Un nivel insuficient de vitamina D slăbește sistemul imunitar al organismului, facandu-l mai vulnerabil in fata bacteriilor si a virusurilor.De asemenea, persoanele cu deficit al vitaminei soarelui sunt cu 32% mai predispusi la afectiuni de inima.Lipsa de vitamina D este corelata si cu aparitia disfunctiilor erectile la abrbati, mai ales daca acestia se confrunta si cu stm bronsic, probleme cardiace, depresie.Transpiri in zona capului? Oamenii de stiinta de la Mayo Clinic, SUA, spun ca transpiratia la nivelul capului este unul dintre semnele care indica o carenta a acestei vitamine, mai ales in cazul bebelusilor.Un alt simptom asociat cuc arenta de vitamina D este si slabiciunea musculara, te simti slabita, simti ca nu ai forta in muschi. Totodata, pot aparea si dureri osoase. Carenta de vitamina D este unul dintre factorii care duc la aparitia osteoporozei.Carentele de vitamina D se descopera in urma unor analize medicale. Medicul iti va recomanda suplimente alimentare care contin aceasta vitamina. Este important ca orice supliment alimentar sa fie luat numai la sfatul unui doctor.