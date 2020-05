5 semne timpurii ale bolii Parkinson. Nu le ignora

De obicei, simptomele se dezvoltă lent, in câțiva ani. La început pot fi subtile, astfel încât semnele timpurii pot fi ignorate. Tratamentul precoce poate îmbunătăți rezultatul pe termen lung al afecțiunii.Mulți profesioniști din domeniul sănătății consideră tremuratul drept un semn caracteristic-cheie al bolii Parkinson. Tremurul poate aparea si persista la nivelul mâinilor, picioarelor sau bărbiei. Tremuratul asociat cu boala Parkinson este numit si tremur de odihna. Aceasta înseamnă că tremuratul se opreste atunci când o persoană folosește partea corpului afectată.Tremuraturile sunt foarte subtile atunci când apar pentru prima dată. În această etapă, persoana care experimentează tremuraturile este de obicei singura care le observă. Ele se vor agrava treptat pe măsură ce boala progresează. Tremuraturile apar de obicei pe o parte a corpului și apoi se răspândesc în alte părți ale corpului.Modificările subtile ale modului de mers al unei persoane ar putea fi un semn precoce al bolii Parkinson. O persoana care are boala Parkinson ar putea să meargă încet sau să-și tragă picioarele în timp ce merge. Persoana s-ar putea plimba într-un ritm neregulat, trecând brusc de la un mers rapid la unul lent sau modificându-si lungimea pasului.Micrografia este o tulburare care implică o scriere de mână anormal de mică sau înghesuită. Medicii asociază micrografia cu afecțiuni medicale care afectează sistemul nervos sau cu afecțiuni neurodegenerative, cum ar fi boala Parkinson.Hiposmia apare atunci când cineva își pierde partial capacitatea de a mirosi. Aceasta se mai numește disfuncție olfactivă. Pierderea mirosului este un simptom relativ frecvent, care afectează 70-90 la sută dintre persoanele cu boala Parkinson. Pierderea mirosului este unul dintre cele mai vizibile simptome ale bolii Parkinson care nu are legătură cu mișcarea. Poate apărea cu câțiva ani înainte ca boala să afecteze mișcarea unei persoane. Medicii folosesc teste de identificare a mirosului pentru a diagnostica hiposmia, dar precizia acestor teste variază mult. A avea hiposmie nu înseamnă întotdeauna că cineva are boala Parkinson. Simțul mirosului unei persoane se poate schimba din mai multe motive, cum ar fi vârsta, fumatul sau expunerea la substanțe chimice dure. Hiposmia este, de asemenea, un simptom al altor afecțiuni medicale, inclusiv boala Alzheimer și boala Huntington.Boala Parkinson poate afecta grav capacitatea unei persoane de a dormi. Persoanele care au boala Parkinson pot prezenta o gamă largă de simptome legate de somn, inclusiv: insomnie, oboseală excesivă de zi, narcolepsie, apnee de somn coșmaruri mișcări necontrolate sau sporadice în timp ce dorm.Expresiile faciale implică multe mișcări musculare subtile și complexe. Persoanele cu boala Parkinson au adesea o capacitate redusă de a face expresii faciale. Aceasta se numește mascare facială. Mascarea facială este legată de bradikinezie. Mușchii faciali se mișcă mai lent sau rigid decât de obicei. Persoanele care au mascare facială pot apărea lipsite de emoție, deși capacitatea lor de a simți emoții nu este afectată. Mascarea facială poate determina, de asemenea, pe cineva să clipească mai încet. O persoană cu mascare facială ar putea avea dificultăți în comunicarea cu ceilalți, deoarece modificările expresiilor sale faciale sunt mai puțin observabile decât de obicei.Schimbările în volumul și calitatea vocii unei persoane pot fi un alt semn precoce al bolii Parkinson. Schimbările vocale pot implica vorbirea pe un ton mai moale sau începerea vorbirii la un volum obișnuit și apoi vocea devine mai moale sau se estompează. În alte cazuri, o persoană ar putea pierde variația obișnuită a volumului și tonului vocii sale, astfel încât vocea să pară monotonă.