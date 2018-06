5 tipuri de cancer care se pot vindeca complet

Iată cinci tipuri de cancer care pot fi tratate fara sa mai apara:Cancerul de prostata prezinta sanse de vindecare de 99%.Multe tumori de prostată cresc lent sau deloc de aceea de cele mai multe ori nu este nevoie de tratament. Mulți bărbați cu astfel de tumori pot trăi ani de zile fără probleme. De multe ori mor de altceva decât cancerul lor.Cand se raspandeste cancerul (numit cancer metastatic), este mult mai greu de tratat. Un procent mic de cancer de prostată se poate deplasa rapid în părți îndepărtate ale corpului. Când se întâmplă acest lucru, doar aproximativ 29% dintre bărbați trăiesc după 5 ani după ce au fost diagnosticați.Vestea bună este că medicii pot descoperi de obicei cele mai multe tipuri de cancer de prostată devreme, înainte de a se răspândi.Există două modalități principale de a verifica cancerul de prostată. Una dintre ele este examenul digital rectal. Al doilea este un test de sange numit testul PSA, care masoara nivelurile de proteine ​​care adesea este mai mare la barbatii cu cancer de prostata. PSA poate poate sa creasca si din alte motive decât cancerul de prostată. Discuta cu medicul tau dacă ai nevoie de testare. Întotdeauna anunță-l dacă observi modificari in ceea ce priveste urina sau sange in urina. Acestea ar putea fi simptome de cancer sau alte probleme de prostată.Sanse de vindecare aproximativ 98% (în funcție de tipul de țesut).Tiroida este o glandă în formă de fluture în gât, care face hormoni copentru ca organismul tău să ardă calorii, să-ți controleze bătăile inimii și multe altele. Cel mai frecvent tip de cancer tiroidian, papilar, crește încet. Chiar si atunci cand tumorile sunt mari sau incep sa creasca in alte tesuturi din apropiere, medicii de multe ori pot trata si chiar vindeca aceasta boala cu o interventie chirurgicala care indeparteaza glanda.După o intervenție chirurgicală, se recomanda medicamente pentru a înlocui hormonii pe care le face tiroida. De asemenea, medicii găsesc cancere tiroidiene mai devreme decât oricând, ceea ce le face mai usor de tratat.Un tip de boală numit cancer anaplastic tiroidian are o rată de supraviețuire de 5 ani de numai 7%, dar este foarte rară. Nu există teste de screening recomandate pentru cancerul tiroidian. Majoritatea oamenilor află că au o tumoare atunci când aceștia se simt agitați sau umflați în gât.Sanse de vindecare de pana la 95,1%.În stadiile incipiente (când tumoarea nu s-a răspândit în alte părți ale corpului), medicii pot vindeca acest cancer cu o intervenție chirurgicală pentru a elimina unul sau ambele testicule care au o tumoare. Dacă un barbat are doar un testicul îndepărtat (care este norma), celălalt va produce, de regulă, suficienți hormoni pentru el să poata face sex sa se reproduca. Pentru cancerele ulterioare, chirurgia și radiațiile sau chimioterapia funcționează adesea bine.Transplantul de celule stem este uneori efectuat. Există tratamente care funcționează bine chiar și pentru cancerul testicular avansat. Rata de supraviețuire de 5 ani pentru acest tip de tumoare este de 73%, încă destul de ridicată pentru un cancer în fazele ulterioare.Nu există teste de screening pentru cancerul testicular. Barbatii ar trebui sa se prezinte imediat la medic daca simt durere in zona testiculelor sau unul dintre acestea s-a marit vizibil.Sanse de vindecare de 91,7%.De obicei, puteți observa cancerul de piele de melanom cu ochiul liber în timp ce acesta se află încă în faza incipientă. Dacă nu se răspândește dincolo de suprafața pielii, medicii îl pot îndepărta și vindeca prin intervenție chirurgicală. C Dacă nu îl observi mai devreme, melanomul este mult mai probabil ca alte tipuri de cancer de piele să se răspândească în alte părți ale corpului. Odată ce depășește suprafața pielii, este greu de tratat. Doar 15% -20% dintre persoanele care găsesc melanoame după ce s-au răspândit în alte părți ale corpului vor rămâne în viață la 5 ani după diagnosticare.Poti verifica pielea in cazul in care iti apare o pata mare, întunecată, ciudată sau înălțată. Este deosebit de important sa iti verifici spatele și scalpul, scrotul și între degetele de la picioare. Este mai greu să vezi melanoamele în aceste locuri. Spune-i imediat medicului tau dacă observați oricare dintre aceste modificări.Sanse de vindecare de la 99% până la 100%.Medicina moderna a facut mari pasi impotriva cancerului de san. Doctorii de astăzi știu mai multe despre cum să-l găsim și să-l tratăm. De exemplu, acum știm că cancerul de sân nu este o boală, ci mai multe multe. Cancerul de sân depistat mai devreme este mai ușor de tratat și vindecat decât după ce începe să se răspândească. Unele tipuri de boală sunt, de asemenea, mai tratabile decât altele. De exemplu, o tumoare de sân care este "receptor pozitiv la estrogen" va beneficia de medicamente care scad nivelul de estrogen. Pe de altă parte, cancerele de tip "triple negative" tind să fie mai agresive și nu beneficiază de tratamente vizate. Studiile au constatat că mamografiile obișnuite vă pot ajuta să trăiți mai mult. Unii medici recomandă testele de screening la fiecare un an, începând cu vârsta de 50 de ani, dacă aveți un risc normal pentru cancerul de sân.