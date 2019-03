6 alimente care cresc nivelul dopaminei din creier. De-acum vei fi tot timpul fericit!

Persoanele cu un nivel scazut de dopamina se confrunta, adesea, cu lipsa de speranta, se simt fara valoare. Ele nu pot gestiona stresul, se izoleaza de ceilalti. Mai mult, au ganduri negre si se distrug singure. Sunt usor de distras, nu se pot concentra si au mari dificultati sa duca la bun sfarsit o sarcina.Dopamina este implicata in modolarea starii de spirit, a atentie si a abilitati de invatare. S-a demonstrat in laborator faptul ca animalele vor alege dopamina in defavoarea mancarii si apei. Chiar daca pana la urma asta le cauzeaza moartea. Vedem acelasi comportament si la oamenii care sunt dependenti de droguri, jocuri de noroc, alcool, sex, mancare, sporturi extreme etc. Cu totii ne luam dopamina din diverse activitati care ne fac placere. Cei mai intalniti factori ai stilului de viata care afecteaza semnalele dopaminei sunt un dezechilibru al zaharului din sange, abuz de droguri sau alcool, oboseala a glandelor suprarenale si inflamarea creierului.In cazul in care crezi ca te confrunti cu o deficienta de dopamina urmeaza un plan nutritional antiinflamatoriu prin care sa imbunatatesti functionarea sistemului digestiv si reducerea stresului oxidativ din corp.Nutrientii cheie de care organismul are nevoie pentru a produce un nivel adecvat de dopamina includ vitamina D, L fenilalanina, beta-feniletilamina (PEA) si N-acetil, L-tirozina, vitamina B6, acid folic, selenium, glutation, zinc si magneziu.Acest superaliment (peste 75% cacao), este una dintre cele mai bune surse din PEA. Acesta este un compus natural care strabate bariera de sange ce protejeaza creierul si stimuleaza si moduleaza eliberarea de dopamina in creier. Cacaoa este, totodata, foarte bogata in zinc, magneziu si crom. Acesti nutrienti ajuta la stabilizarea si echilibrarea nivelului de zahar in sange.De asemenea, ajuta la imbunatatirea nivelului de serotonina si contine si endorfina anandamida. Aceasta combinatie de ingrediente fac din ciocolata neagra cel mai bun superaliment pentru imbunatatirea starii de buna dispozitie. Totusi, ai grija sa nu o consumi in exces pentru a nu aparea stresul glandelor adrenale.Sunt bogate in flavonoide si antocianina, un antioxidant, care protejeaza anumite regiuni importante ale creierului responsabile cu controlul secretiei de dopamina. Un studiu publicat in Neurostiinta Nutritionala a demonstrat ca extractul de afine previne stresul oxidativ asociat cu stresul substantia Nigra si a regiunii Striatum din creier.Acest lucru este important atat pentru prevenirea afectiunii Parkinson, cat si pentru imbunatatirea generala in coordonarea si secretia de dopamina. Adauga cateva afine organice in shake-urile si smoothie-urile tale preferate.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.