6 avantaje ale alergatului pentru sanatate

Toată lumea știe că alergatul este o modalitate excelentă de a fi în formă fizică bună, dar, de asemenea, poate afecta aproape fiecare parte a corpului și vă poate ridica starea de spirit. Fie că este partea dvs, preferată a zilei sau ceva prin care trebuie să vă împingeți, beneficiile sunt incontestabile. Data viitoare când vă gândiți să săriți peste o tură, gândiți-vă la aceste 6 motive pentru a încălța acei adidași Nike de damă și a ieși pe ușă.Credeți sau nu, alergatul este de fapt o modalitate excelentă de a vă crește nivelul general de sănătate. Cercetările arată că alergatul vă poate crește nivelul de colesterol bun, ajutându-vă, de asemenea, să creșteți funcția și utilizarea pulmonară. În plus, alergatul poate îmbunătăți și sistemul imunitar și poate reduce riscul de a dezvolta cheaguri de sânge.Un studiu de medicină și știință în sport și exerciții fizice efectuat pe aproape 75.000 de alergători și plimbători a constatat că, nu, alergatul nu crește riscul de osteoartrita - chiar și persoanele care parcurg 15 km în mod obișnuit. De fapt, studiul a arătat că alergătorii au fost pe jumătate mai susceptibili de a suferi de osteoartrita genunchiului, în comparație cu cei care merg pe jos.De fiecare dată când bateți trotuarul, vă stresați oasele și cartilajul, precum și mușchii, determinându-i să revină mai puternici, explică Janet Hamilton, C.S.C.S., fiziolog al exercițiilor fizice la Running Strong în Atlanta. Exercițiile cu impact redus, cum ar fi mersul pe jos, mersul cu bicicleta sau înotul nu au aceleași beneficii ale alergatului de a întări oasele.Pentru femei, alergatul poate ajuta la reducerea riscului de cancer mamar. De asemenea, poate ajuta la reducerea riscului de a avea un accident vascular cerebral. Mulți medici de astăzi recomandă alergatul persoanelor care se află în stadiile incipiente ale diabetului, hipertensiunii arteriale și osteoporozei și s-a dovedit că ajută la reducerea riscului de infarct. Ajutând arterele să-și păstreze elasticitatea și întărind inima, șansele de a suferi un atac de cord pot fi reduse semnificativ.Alergatul este una dintre cele mai bune forme de exercițiu pentru pierderea sau menținerea unei greutăți consistente. Veți descoperi că este o modalitate principală de a arde caloriile în plus și că este al doilea exercițiu cel mai eficient în ceea ce privește caloriile arse pe minut, după schiat.Nu toate beneficiile alergatului sunt fizice. Alergatul poate oferi un impuls vizibil încrederii și stimei de sine. Stabilind și atingând obiective, vă puteți ajuta să vă oferiți un sentiment mai mare de abilitare, care vă va lăsa să vă simțiți mult mai fericiți.Stresul poate provoca de fapt o serie de probleme de sănătate și dispoziție. De asemenea, poate diminua apetitul și calitatea somnului. Când alergați, vă forțați corpul să exercite exces de energie și hormoni. Alergatul ajută, de asemenea, la reducerea șanselor de a dezvolta dureri de cap tensionate.Când sunteți deprimat, ultimul lucru pe care probabil vreți să-l faceți este să vă ridicați și să mergeți la alergat. Cu toate acestea, veți descoperi că după doar câteva minute de alergare, creierul dvs. va începe să secrete hormoni care vă îmbunătățesc în mod natural starea de spirit. De fapt, există puține lucruri în lume care pot trata mai bine sau mai rapid depresia decât exercițiile fizice, cum ar fi alergatul.Unul dintre cele mai mari beneficii ale alergatului este efectul său de stimulare a dispoziției. Când alergați, creierul dvs. pompează două substanțe chimice puternice, endorfine și endocannabinoide. Acesta din urmă seamănă mult cu canabisul. Din punct de vedere chimic, endocanabinoizii pe care corpul dvs. îi produce în timpul unei alergări nu sunt atât de diferiți de substanța chimică care modifică starea de spirit a marijuanei, THC. Cel mai studiat endocannabinoid, numit anandamidă, a fost de fapt descoperit când oamenii de știință încercau să-și dea seama îi afectează marijuana pe oameni. Alergatul este incredibil de benefic pentru corp, minte și spirit. Veți descoperi că chiar și alergările scurte vă pot face să vă simțiți mai energizat, mai concentrat și mai capabil să vă bucuri de tot ceea ce are viața de oferit.