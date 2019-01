6 greseli pe care le fac cei care sufera de sindromul colonului iritabil

Sindromul colonului iritabil (SCI) a devenit deja o problema la nivel global. Potrivit estimarilor specialistilor unu din patru oameni sufera de SCI, dar foarte multi nu sunt constienti de problemele lor si nu apeleaza la sfatul medicului. Din pacate, acesta este si motivul pentru care se fac foarte multe greseli in ceea ce priveste alimentatia. Si, in loc sa amelioreze simptomele sau sa trateze in vreun felboala, oamenii nu fac altceva decat sa-si inrauteasca conditia.Iata o lista a celor mai frecvente greseli pe care oamenii le fac cand vine vorba de SCI alcatuita de specialisti din Marea Britanie.Foarte multi suferinzi de SCI mananca alimente ce contin fibre. „Insa e cel mai rau lucru pe care il pot face, in special daca li se recomanda sa consume tarate de grau. Desi cantitatile mai mari de fibre sunt benefice in cazul constipatiei moderate, ele se dovedesc total nesemnificative in cazul diareelor. Fibrele sunt un agent de stimulare care dau stomacului si mai mult de lucru fiind posibil sa inratutateasca simptomele pentru persoanele care sufera de constipatie severa”, spune prof. dr. Peter Whorwell, considerat unul dintre cei mai mari specialişti în SCI din Marea Britanie. Desi pare extrem de nefiresc, dr. Whorwell le recomanda celor care sufera de sindromulcolonului iritabil sa consume paine alba, sa evite painea integrala si pastele brune, batoanele de cereale si biscuitii digestivi.Daca mergi la toaleta de trei ori intr-o zi se cheama ca ai diaree. Iar daca folosesti WC-ul de trei ori pe saptamana, inseamna ca esti constipat. Nu ignorati semnalele pe care le primiti de la propriul organism si mergeti sa cereti sfatul medicului. Multi dintre cei care sufera de constipatie refuza sa ia laxative pe motiv ca afecteaza intestinele. „Adevarul este ca unii oameni se pot confrunta cu probleme din cauza tranctului intestinal lent, indiferent de ceea ce fac pentru a le remedia. Dar e mai bine sa-si goleasca intestinele in mod regulat decat sa-si faca griji pentru acest lucru”, a explicat expertul britanic.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.