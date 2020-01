Iata asadar, 6 lucruri pe care dermatologul ar vrea sa ti le spuna.Multe doamne ajung la dermatolog pentru a se plage de mancarimi ale pleoapelor, dand vina pe machiaj. Insa asa numita dermatita a pleoapelor poate fi cauzata de chimicalele din aer degajate de oja, acetona si alte produse prezente in saloanele de manichiura si pedichiura. In aceasta situatie ar trebui sa iei in calcul sa mergi mai rar in astfel de locuri sau sa gasesti unul cu o ventilatie mai buna.2.„Face parte din job-ul meu sa-i fac pe oameni sa se simta bine; ceea ce inseamna ca daca scot in evidenta o greseala facuta de ei fara sa-si dea seama, fac exact contrariul. Singura exceptie de la regula este atunci cand un pacient a exagerat cu expunerea la soare ceea ce inseamna ca s-a pus singur in primejdia de a se confrunta cu un cancer de piele. In asemenea situatie voi scoate in evidenta ca expunerea la soare poate avea ca rezultat imbatranirea prematura a pielii, aparitia ridurilor si a unei pieli cu aspect urat. Uneori frumusetea poate fi un motivator mai puternic decat teama”, sustine Whitney Bowe, dermatolog la Mount Sinai Medical Center in New York. In aceasta situatie este bine sa mergi la specialist inainte de a merge in vacanta in locuri insorite. I-ai putea cere recomandari legate de cremele cu protectie solara si cele care rezista la apa.„Adesea oamenii mint in legatura cu cicraticile prezente pe pielea lor. Insa noi stim cand ne ascund adevarul intrucat stim cum arata semnele cauzate de scarpinat, acele dungi facute cuunghiile”, spune Debra Jaliman, dermatolog intr-o clinica din Manhattan. Tocmai de aceea este bine sa fii onest. Dermatologul iti poate sugera ce creme sa folosesti pentru a ascunde cicatricile sau te poate trimite la un psiholog pentru a descoperit ce te deranjeaza cu adevarat si sa rezolvi problema.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.