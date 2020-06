6 lucruri pe care nu le stiai despre oua. Ce spune culoarea galbenusului?

Mai mult, un studiu a urmarit efectele asupra organismului ale unui mic dejun cu ou, ale unui mic dejun cu cereale si a lipsei micului dejun. S-a constatat astfel ca micul dejun care continea ou ajuta la reducerea poftei de dulce sau de alimente grase peste zi.Iata 6 lucruri pe care nu le stiai despre oua, reiesite din studii realizate in diverse colturi ale lumii.Vitaminele din complexul B continute de galbenusul de ou sunt asociate cu o functionare neurologica mai buna si cu reducerea inflamatiilor. De asemenea, potrivit dr. Drew Ramsey, medic psihiatru, daca femeia insarcinata consuma oua, colina – substanta continuta de galbenus – ajuta la dezvoltarea creierului bebelusului. In plus, sustine Ramsey, galbenusul ajuta la eliberarea in organism a unor neurotransmitatori precum serotonina, dopamina si norepinefrina.Cand vine vorba despre proteine, ouale sunt “mina de aur”. Proteinele din ou sunt foarte usor absorbite de organism, si ajuta la construirea muschilor, sunt de parere dr. Cynthia Sass si Jeff Volek.Cand vine vorba despre calitatea oului, varsta gainii este foarte importanta. Astfel, cercetatorii au descoperit ca ouale de la gainile mai mici de 28 de saptamani si mai batrane de 97 de saptamani nu mai au aceleasi calitati nutritive precum ouale de la gaini de varsta medie.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.