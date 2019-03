6 mituri despre ciocolata. Ce e adevarat si ce nu?

Ciocolata, in special cea neagra, poate fi buna pentru sanatatea ta datorita continutului sau de antioxidati. Doua linguri de cacao (componentul principal al ciocolatei negre) contin mai multi antiocidanti decat 3 ½ cesti de ceai verde , ¾ ceasca de afine si 1 ½ de vin rosu. Iata adevarul despre cele mai cunoscute 6 mituri despre ciocolata:Fapt: Untul de ciocolata, grasimea ce se gaseste in ciocolata, poate creste nivelul colesterolului intrucat contine grasimi saturate. Insa acidul stearic, principala grasime saturata din ciocolata cu lapte este unic. Studiile au demonstrat ca nu creste nivelul colesterolului precum celelalte grasimi saturate. Cand este consumata cu moderatie, ca parte a unui plan alimentar echilibrat, ciocolata nu creste nivelul colesterolului. De fapt, daca inlocuiesti o gustare bogata in carbohidrati cu 40 g ciocolata cu lapte va creste nivelul colesterolului bun (HDL) din corp.Fapt: Ciocolata poate face parte dintr-un stil de viata sanatos atunci cand este consumata cu moderatie. Cheia mentinerii unei greutati optime este echilibrul dintre caloriile inghitite in fiecare zi si energia consumata in activitati fizice. Un baton de ciocolata contine, in medie, 200- 220 de calorii ceea ce nu inseamna foarte mult daca inlocuieste alte alimente bogate in calorii. Daca o mananci ocazional si in cantitati moderate atunci nu ai de ce sa iti faci griji ca vei creste in greutate. De altfel, expertii sustin ca solutia nu este sa renunti la alimentele favorite pentru a avea un corp suplu. Daca, din cand in cand, te rasfeti cu un baton de ciocolata vei observa ca iti este mai usor sa respecti planul alimentar sanatos. Savureaza incet bucatica de ciocolata, lasa-o sa ti se topeasca in gura astfel incat sa te poti bucura de gustul sau divin.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.