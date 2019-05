Iata 6 semne ca treci prin noaptea neagra a sufletului.„Nu mai puteam trai cu mine insumi. Ce inseamna de fapt sine? Am intrat intr-un gol. Nu stiam pe atunci cum sinele construit de minte, cu problemele lui, cu greutatile lui intre un trecut nesatisfacator si un viitor plin de frici, a cedat. S-a dizolvat” – Eckhart Tolle Cu timpul ajungi sa intelegi aspectele iluzorii ale egoului vei incepe sa renunti la atasament. Experimentezi o reorganizare, o reidentificare, o reinterpretare a limitelor dintre sine si cosmos. Moartea egoului inseamna nasterea sufletului.„Capacitatea de a fi singur este capacitatea de a iubi. Iti poate parea paradoxal, dar nu e. E un adevar existential. Oamenii care sunt capabili sa stea singuri sunt capabili sa iubeasca, sa imparta, sa ajunga in adancul sufletului altor oameni, fara sa vrea sa-i domine, fara sa devina dependenti de ei. Ca sa poti da libertate absoluta cuiva, trebuie sa fii convins ca daca persoana de langa tine pleaca, tu poti fi la fel de fericit. Fericirea nu este luata de cel care pleaca, pentru ca nu iti este data de cel care pleaca” – Osho. Daca te simti izolat de restul lumii, insa iti dai seama ca nu esti chiar atat de singur, inseamna ca ai o viziune mai clara asupra vietii si esti mult mai conectat cu sinele interior. Intelegi importanta solitudinii si a meditatiei. Descoperi ca tacerea este o actualizare a sufletului. Si fiecare microcosmos al fiecarui om creeaza un univers, asa cum fiecare picatura de apa formeaza un ocean. Aceasta este marea lectie a singuratatii: nu poti fi separat de ceilalti.„Gratie efemeritatii, totul este posibil!” – Thich Nghat Hanh Greutatea timpului te poate apasa pe umeri. Insa, cu cat apreciezi mai mult trecerea lui, cu atat vei contempla mai mult prezentul si vei privi cu mai putina teama viitorul. In plus, mortalitatea va capata un nou sens.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Articole recomandate

6 semne ca treci prin noaptea neagra a sufletului Noaptea neagra a sufletului este momentul de criza existentiala, in care nu mai credem in nimeni si in nimic, iar cand reusesti sa treci de ea, te deschizi catre o noua lume. De-a lungul vietii putem experimenta mai multe nopti negre ale sufletului care sa marcheze transformarea spirituala a

Este bine sa credem in vise? Visele sunt cele care considerăm că transmit cele mai multe mesaje. Și asta nu o spunem noi, ci specialiștii în știința ontică. Cu toate acestea nu suntem niciodată convinși dacă este bine să credem în vise sau nu. Deși avem

4 puteri paranormale pe care toata lumea le are. Multi oameni nu stiu cum sa le foloseasca Toata lumea are puteri paranormale, insa nu multa lume stie cum sa le foloseasca. Mai mult, cand vorbesc despre puteri paranormale, oamenii se gandesc la fiinte extraordinare, vrajitoare, magi etc., fara sa realizeze ca in fiecare exista, sub o forma sau alta, o astfel de putere. Iata 4 puteri

Intre ce ore functioneaza cel mai bine organele corpului uman Totul in jurul nostru se reteta ciclic: secundele, minutele, orele, zilele, anii, anotimpurile, somnul, respiratia, bataile inimii. Viata e formata dintr-o intreaga gama de cicluri care creeaza o adevarata simfonie. Daca reusim sa mentinem un ritm corect in interiorul si in afara noastra,