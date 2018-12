6 sfaturi ca sa fii fericit de Sarbatori. Sunt demonstrate stiintific!

Desi ne aflam intr-un sezon in care toata lumea ar trebui sa fie fericita , totusi, de Sarbatori , se poate intampla exact contrariul. Lumea devine din ce in ce mai stresata prin pricina alergaturilor pentru a cumpara cele mai frumoase daruri, de a pune pe mese cele mai alese bucate. Chiar si vizitele la rude pot deveni sursa de stres intrucat se pot redeschide conflicte vechi pe care nu stii cum sa le ocolesti.Iata 6 sfaturi foarte simplu de urmat, demonstrate stiintific, care te pot ajuta sa petreci Sarbatorile senin si fericit!Cercetari realizate de psihologul Barbara Fredrickson au relevat faptul ca atunci cand o persoana isi seteaza emotii pozitive, va deveni mai deschis, mai sensibil si va trece prin experientepozitive. In plus, buna dispozitie este contagioasa si va da motive in plus de bucurie.Cercetarile realizate de Fred Bryant, profesor de psihologie, au scos la iveala faptul ca savurand momentele de bine in creier se formeaza legaturi neuronale care pastreaza si mai bine amintirile. Cu cat esti mai constient de starea de bine si te bucuri de ea, cu atat mai bine se va “cimenta” aceasta amintire.Atunci cand te simti coplesit de ceea ti se intampla, ia o pauza. Bea un ceai, fa o baie, iesi la plimbare, fa yoga. Studii realizate la Harvard spun ca in momentele de stres trebuie sa te concentrezi doar pe un anumit lucru, de preferinta pozitiv. O minte “multitasking” este, de obicei, nefericita.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.