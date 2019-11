7 alimente care pot adauga ani vietii tale

Atunci cand citim in studii despre legatura dintre vitamina D si suplimentele de calciu si durata de viata, ne gandim la ce alti nutrienti sau alimente ne-ar putea imbunatati speranta de viata.Iata 7 alimente care iti vor raspunde la aceasta intrebare:Broccoli si alte vegetale crucifere contin sulforafan si alti antioxidanti care ajuta la protectia sanatatii celulelor de la distrugerea cauzata de radicalii liberi. Iar cand este vorba despre legume, crud inseamna mai bine: studii recente au descoperit ca prin fierbere se pierd nutrienti importanti.Cerealele integrale ofera o varietate de antioxidanti si vitamine, dar si fibre care lupta impotriva nivelului ridicat de colesterol si regleaza nivelul zaharul din sange.Iar ovazul are un antioxidand special, numit avenanthramides, care ofera o protectie in plus impotriva colesterolului.Nu doar ca fructele de padure sunt excelente pentru cresterea sperantei de viata, insa pot imbunatati si calitatea vietii in general. Fructele de padure contin o multime de antioxidanti care ajuta la protectia impotriva radicalilor liberi, iar un anume antioxidant, antocianina, este folosita pentru functionarea creierului si echilibrarea musculara.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.