7 boli grave care ar trebui sa te faca sa incetezi acum cu excesul de sare

Excesul de sare insa ne poate pune sanatatea in pericol si poate duce la afectiuni grave, care pot afecta creierul, rinichii, arterele si inima.Sarea in exces poate provoca dezechilibre chimice in organism care pot duce la moarte. Sarea este principalul factor care contribuie la atacurile de cord. Organizația Mondială a Sănătății recomandă 5g pe zi.Iata mai jos cateva dintre cele mai grave boli pe care le poate produce excesul de sare:Depășirea dozei zilnice de sodiu recomandată contribuie la un risc crescut de boli cardiovasculare la adulți. Potrivit unui articol publicat în The BMJ, aportul ridicat de sare este asociat cu un risc semnificativ crescut de accident vascular cerebral și boli cardiovasculare.Potrivit Journal of Nutrition, aportul alimentar ridicat de sodiu este strans legat de hipertensiune arterială și boli cardiovasculare (CVD). Studiul de asemenea că un consum ridicat de sodiu dietetic poate afecta funcția cognitivă la persoanele în vârstă.Umflarea genunchilor sau a picioarelor și chiar a mâinilor poate fi cauzată de edeme. Un articol publicat pe site-ul Livestrong.com susține că o dietă bogată în sodiu face ca organismul să rețină apă. În funcție de severitate, aceasta poate fi tratată fie cu o schimbare în regimul dietei, fie cu o prescripție medicală.Consumul prea multă sare pe o perioadă lungă de timp poate face afecta gustul unei persoane facand-o sa se obisnuiasca cu cantitate tot mai mare de sare.Consumul excesiv de alimente procesate este dăunător stomacului. Reducerea consumului de mezeluri si a meselor bogate in sare poate reduce riscul de apariție a cancerului de stomac. Barbatii sunt mai vulnerabili decat femeile.Rinichii ajută la eliminare toxinelor din organism, la echilibrarea lichildului și la controlul de de globule roșii în corpul tau. Dar cu un aport ridicat de sare și o tensiune arterială crescută, acest lucru poate fi letal pentru rinichi. Conform unui articol publicat în Blood Pressure UK, acest lucru reduce capacitatea rinichilor de a filtra toxinele nedorite.Mâncarea sarata poate duce la retentia de apa si la umflarea mainilor si a picioarelor. Din acest motiv este recomandat să citesti etichetele produselor alimentare și să nu adăugi sare, ci ierburi sau condimente pentru aromă.