7 intrebari si raspunsuri despre Chlamydia

Chlamydia poate infecta, de asemenea, rectul si suprafata oculara si pleopele. De asemenea, Chlamydia poate fi transmisa bebelusului, la nastere, de catre mama purtatoare.Iata cateva intrebari si raspunsuri oferite de specialisti care iti pot fi de ajutor in cazul in care vrei sa te protejezi de aceasta boala sau daca vrei sa stii ce ai de facut daca esti infestat.Teoretic, este posibil, daca prosopul este inca ud si daca te stergi in zone sensibile. Insa, aceasta boala face parte din categoria bolilor cu transmitere sexuala si, de cele mai multe ori, seraspandeste prin modul “clasic”. Bebelusii pot lua Chlamydia in zona ochilor, in timpul nasterii, de la o mama purtatoare.Da. Nu e nevoie de col uterin sau uter pentru a te infesta cu Chlamydia. Poti avea aceasta bacterie in vagin, uretra, gat, ochi, rect, in functie de zona de contact. Daca ai vreo suspiciune,mergi la doctor si fa-ti analizele. El iti va recomanda ce ai de facut in continuare.Citeste continurea pe SFATULPARINTILOR. RO.